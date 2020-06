Fani Carbajo estalla contra Sonsoles Ónega en 'La casa fuerte': "Me ha dolido mucho tu comentario"

Este domingo, durante el debate de La casa fuerte, se emitieron unas imágenes en las que Christofer Guzmán y Fani Carbajo recibían un mensaje del hijo de esta última. En él, el pequeño mandaba un saludo y decía que había suspendido tres asignaturas.

"No por no haberme esforzado, sino porque el confinamiento no me ha sentado bien. Lo bueno es que paso de curso, y el curso que viene iré al instituto con muchas ganas", leyeron unos emocionados Fani y Christofer.

Ya en la gala, Sonsoles Ónega sacó el tema para comentarlo con ellos. "Le han quedado tres. ¿Cuáles creéis que han sido?". "Valores, educación física y plástica, porque son las asignaturas de las que no ha tenido clases durante el confinamiento".

Fani Carbajo estalla contra Sonsoles Ónega

"¿Valores? Uy, vaya", comentó entre risas la presentadora. Carbajo en ese momento no percibió ningún doble sentido en sus palabras, y simplemente explicó por qué creyó que eran esas asignaturas, hasta que María Jesús le explicó que puede haberlo dicho con la intención de cuestionar los principios que pueden haberle inculcado al niño en casa.

No voy comentar nada porque es tema menor

....pero vamos ,el zasca de Sonsoles y Fani ni lo pilla#LaCasaFuerte4pic.twitter.com/9ZbIPSviIT — mary (@maryvarelaGH) June 21, 2020

Por ello, en la siguiente conexión, mientras Fani explicaba el acercamiento que ha decidido tener con Oriana, hizo un parón y dijo visiblemente enfadada: "No me ha gustado nada cómo te has referido a mi hijo cuando no tienes ni idea de la educación que le damos en casa".

Ante esas palabras, Ónega se justificó, y aseguró que no hubo mala intención por su parte: "En ningún momento lo he juzgado". Por su parte, Christofer Guzmán mostró apoyo a lo que manifestaba su futura esposa: "El comentario ha estado muy feo".

"Me ha sentado muy mal, porque estoy muy preocupada por él y por sus notas, es un niño que se esfuerza mucho y es muy bueno, siempre pide las cosas por favor", contó Carbajo. La siguiente vez que conectaron con 'La casa fuerte', Fani y Christofer se habían ausentado.

Una vez se reincorporaron, Sonsoles quiso repetir sus disculpas. "Prefiero no hablar por no venirme de nuevo abajo, pero te lo agradezco de verdad", dijo Fani. Para terminar, la presentadora matizó que la pareja no acertó con las asignaturas suspensas: "Han sido ciencias sociales, matemáticas y música".