Fani niega en 'La casa fuerte' haber ejercido la prostitución: "​Hasta que no me vean muerta no van a parar"

Este jueves, en la última gala de La casa fuerte, le pusieron a Fani Carbajo las imágenes en las que su tía aseguraba que se había dedicado junto a ella a la prostitución en un chalet de Aravaca (Madrid) "porque quería vivir bien".

"Creemos que debes ser consciente de una información que se está dando sobre ti en los platós para que tomes las medidas que creas necesarias", le dijo Jorge Javier Vázquez a una preocupada Fani. Tras ver las imágenes, Carbajo lo negó todo, visiblemente impactada.

"Jorge, me acabo de quedar en shock. A eso se dedicó ella, la señora del pelo rosa, y yo la llevaba y la recogía, pero ya está. Llevo trabajando desde los 14 años y nunca me ha hecho falta ese dinero, y si me hacía falta se lo pedía a mi familia. Yo adoraba a esa señora, estoy flipando, ha cuidado a mi hermana", comentó muy afectada.

Después, hizo alusión a las imágenes que recogían el momento en el que Christofer comentó en La isla de las tentaciones que Carbajo "se iba a trabajar muy tarde y a cenar con hombres". "Por supuesto que yo me iba a cenar, porque era comercial de alarmas, y me adaptaba a los horarios de los clientes. Mi novio ha venido muchas veces a ayudarme a montarlas. Con eso he ganado mucho dinero, y si queréis os enseño las nóminas", explicó.

"Si me hubiera hecho falta no se me caería la cara de vergüenza reconocerlo, pero nunca lo he hecho, igual que digo que en alguna ocasión sí he tenido que robar un brick de leche para alimentar a mi niño, y lo volvería a hacer".

Christofer Guzmán reacciona a las acusaciones

Finalmente, Christofer se unió a la conversación y, tras ver las imágenes, declaró sentir "mucha vergüenza ajena y asco", negó las alusiones a que él era consciente de que su pareja se había prostituido y destacó que "el dinero no lo era todo" y Fani y él solo estaban ahí "para tener una casa el día de mañana".

¿Qué os está pareciendo la reacción de Christofer? https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte5



🔁 Me encanta

❤️ No me gusta pic.twitter.com/GO2CidKKZO — La casa fuerte (@lacasafuerte_tv) June 25, 2020

Respecto al posible motivo que llevó a sus familiares a hacer esas declaraciones, Carbajo comentó: "Mi tía raquel lo ha hecho por hacerme daño. Yo no tengo relación con ella desde que le dio un plato caliene y acogió a mi ex, que no aportaba la manutención para mi hijo y me daba palizas, hasta que no me vean muerta o debajo de un puente no van a parar".

Por último, un tranquilizador Jorge Javier Vázquez les aseguró que desde el programa les facilitarían poder hacer los trámites judiciales pertinentes, y Fani Carbajo, amenazante, dijo que su tía, Miguel Frigenti, y "el otro", en alusión a la pareja de su tía, "lo van a tener que demostrar". También añadió estar muy preocupada por su hijo: "esto podría hacerle mucho daño si lo ve, no lo va a entender y yo solo quiero que sea feliz".