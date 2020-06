Rebeca, hermana de Fani Carbajo, dice que esta "es una mentirosa compulsiva, tiene problemas como los de Avilés"

Tras una corta entrevista a Hugo Sierra e Ivana Icardi en la que dejaron claro que su relación va viento en popa y nada queda de las rencillas que hubo entre ambos en Supervivientes, llegó el momento de hablar de otro concurso en Sábado Deluxe: La casa fuerte.

La tertulia giró en torno a las acusaciones que vertió Fani Carabajo sobre Oriana Marzoli según las que había ejercido como escort alguna vez. La madre de Marzoli, que es la encargada de defenderla en las galas, quiso dejar claro una vez más que su hija es una trabajadora muy responsable y que sus ingresos provienen de la televisión y de las promociones que hace como influencer, pues la chilena atesora cerca de 200.000 seguidores.

La hermana de Fani Carbajo dice que esta "es una mentirosa compulsiva"

Después, Miguel Frigenti, que ya comentó en otra ocasión que Fani Carbajo era la menos adecuada para llamar escort a Marzoli, le puso un audio a Jorge Javier Vázquez cuyo contenido no desveló, pero si dio pistas de la fuente y la información: se trataba de alguien muy cercano a Carbajo, que próximamente podría sentarse en un plató y que dio a entender que la concursante de La casa fuerte "es capaz de todo por el éxito" y se podría haber dedicado a la prostitución.

"La fuente me merece credibilidad por los detalles que me da, y Fani nos tiene a todos engañados", dijo Frigenti. En el plató estaba también Rebeca, la hermana de Fani. Esta no confirmó ni desmintió nada, pero sí hizo algunas apreciaciones: "Había oido rumores hace mucho sobre que se prostituía, y el comentario de Christofer en La isla de las tentaciones sobre que Fani se iba muy tarde a trabajar también levantó la liebre sobre el tema. Entonces me bombardearon con mensajes".

Sobre quienes promulgan esas informaciones, Rebeca añadió: "Deben aportar pruebas, si es que las tienen. Rumores sí que he escuchado, pero no lo estoy afirmando, y si yo tuviera pruebas, pese a nuestras diferencias, nunca lo habría dicho". También hizo un comentario sobre el gesto de Fani que había desencadenado esto: "Me parece muy bajo y sucio lo que ha dicho sobre Oriana".

Después, Frigenti contó que de Christofer "tenemos una imagen que no tiene nada que ver con la realidad", dando a entender que él podría ser consciente de las ocasiones en las que su pareja había sido escort. "La reacción que tuvo en La isla de las tentaciones no es de alguien que esté acostumbrado a que su chica esté con otras personas", apuntó Rafa Mora.

Frigenti también dijo que la vida que Fani ha transmitido a los medios "no se sostiene por ningún sitio", que era un caso similar al de Avilés, y su hermana Rebeca lo suscribió. "Es una mentirosa compulsiva. La han echado de trabajos por tener problemas del tipo de los de Avilés, no va por la vida de una manera muy legal".

Aunque no quiso dar mucha información al respecto, la hermana de Fani sí decidió poner un ejemplo. "Cogió los datos bancarios de mi madre y de mi abuela y los dio en sitios para que les pasen los recibos a ellas, como el de la factura del móvil. Además, a Fani siempre le ha reventado que yo me haya llevado tan bien con mi madre".