El BNG tacha de "indignidad" que Feijóo "valore en 250 euros" el esfuerzo de los sanitarios durante la pandemia

Así lo ha dicho la candidata por la provincia de Pontevedra del Bloque Montse Prado este sábado en el arranque de una manifestación que ha recorrido Santiago convocado por varias plataformas que reclaman estabilidad laboral en el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

En declaraciones a los medios, la portavoz de Sanidad de la formación frentista durante la última legislatura y que ahora ocupa el número dos de la lista por Pontevedra ha señalado que "es el momento de convertir los aplausos de las 20,00 horas en derechos para los trabajadores" de una sanidad pública que acumula, según Prado, "once años de recortes y privatizaciones" por parte de la Xunta.

"El mejor reconocimiento que podemos hacer a los profesionales es exigir una política que apueste por la sanidad pública y que se traduzca en estabilidad laboral", ha subrayado Prado, que considera que la pandemia de Covid-19 "lo grave de someter durante años a recortes la sanidad pública" y que "lo más importante" de este servicio son sus profesionales.

Para la candidata nacionalista, el bono de 250 euros para gasto en establecimientos turísticos y hosteleros destinado a los profesionales sanitarios "demuestra que Feijóo no aprendió nada durante la pandemia porque no quiere hacerlo".

En este sentido, considera que el PPdeG y su líder, Alberto Núñez Feijóo, entienden la pandemia como "un paréntesis" y quieren "volver al punto de partida" de su política sanitaria, marcada, según Prado, "por once años de derivar continuamente recursos de la pública a la privada".

"Feijóo pretende hacer ver que no hay alternativa. Pero tenemos una mala noticia para él: su discurso de o él o el caos ya no le cuela a nadie. Feijóo ya es el caos, es el caballo de Atila que por donde pasa, no vuelve a crecer la sanidad pública", ha aseverado Montse Prado, que ha hecho un llamamiento a que el 12 de julio se produzca "una movilización" en las urnas para "terminar con once años de privatizaciones y recortes".