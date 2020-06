El municipio de La Canal de Berdún, 314 habitantes, se propone atraer nuevos pobladores

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de La Canal de Berdún, Cristina Abadías, ha explicado que a esto se suma que el municipio se encuentra en un entorno natural privilegiado, al pie del Parque Natural de Los Valles Occidentales y a pocos kilómetros del Paisaje Natural Protegido de San Juan de la Peña y el Monte Oroel.

Además, está a 20 minutos en coche de Jaca y a 45 de Pamplona, lo que ya ha motivado a algunas personas a instalarse en él y trabajar en estas ciudades, ha narrado en declaraciones a Europa Press.

A su entender, este municipio puede ofrecer oportunidades a todos aquellos que puedan teletrabaja y ha contado que durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus ha habido varias personas que se han quedado en la localidad trabajando a distancia.

Asimismo, ha manifestado que hay jóvenes de la zona que están optando por quedarse allí y seguir con el negocio familiar agrario, que es una de las actividades que impera, o también hay quienes viven allí, pero trabajan en Jaca o Pamplona. Recientemente, se ha instalado un matrimonio de Zaragoza con una hija y la mujer es artesana.

La concejala ha precisado que ha habido personas que han llamado al ayuntamiento con proyectos porque "querían venir" y ha indicado que el municipio forma parte del programa 'Hola pueblo', que conecta a personas que tienen una iniciativa para desarrollar en una zona rural con pueblos que buscan a nuevos habitantes.

También ha dicho que durante el confinamiento, familiares y amigos han comentado cómo les enviaban por haberlo podido pasar en un lugar así y ha opinado que "si puedes teletrabajar" o buscarse un empleo en la zona, éste puede ser un momento "para replantarse la vida y volver" o asentarse allí.

No obstante, Abadías ha reconocido que todavía es mayor la proporción de habitantes que se van que los que se quedan porque "no tienen medio de vida", para esgrimir que "no podemos hablar de despoblación y quedarnos quietos".

Por eso, ha pedido el apoyo de la Administración para poder disponer de viviendas de alquiler que permitan disponer a las personas que quieren instalarse allí de alojamiento y, si se adaptan, más adelante adquirir una propiedad, de las que actualmente hay unas 50 en venta entre casas, pisos, terrenos y solares, en los cinco núcleos que forman el municipio -Berdún, Biniés, Villareal de La Canal, Martes y Majones-.

La concejal ha añadido que las viviendas municipales están actualmente todas ocupadas y se va a rehabilitar una en el núcleo de Biniés "para nuevos vecinos".

Abadías se ha mostrado esperanzada. "Veo un futuro bueno" para el medio rural porque "la gente está por volver, se mira bastante la calidad de vida, poder trabajar" y después "poder desconectar" con la naturaleza, que "la tenemos a un paso".

