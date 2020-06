La Comunidad de Madrid podrá hacer 27.000 PCR diarias con la llegada de seis robots a hospitales públicos

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha destacado este viernes la importancia de "aumentar la capacidad diagnóstica" durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad de la Asamblea. En esta línea, Zapatero ha anunciado que se van a implantar en hospitales públicos de Madrid seis robots que aumentarán la capacidad de realización de pruebas PCR.

La capacidad de realizar PCR diaria actual es de 20.529 y de test serológicos (ELISA, QLIA, EQLIA) es de 14.975, y esta aumentará en otras 6.000 más al día.

Los robots tienen capacidad para hacer 1.000 PCR al día cada uno de ellos. Uno de ellos ya se encuentra instalado en el Laboratorio Central de Madrid y se van a instalar otros cinco aparatos más, que se distribuirán entre el Laboratorio de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y los hospitales 12 de Octubre, Gregorio Marañón, Clínico y Fuenlabrada.

Así, la capacidad de Madrid para hacer PCR sería de casi 27.000 pruebas diarias al día como "cifra de partida", ha subrayado, al tiempo que ha precisado que estos robots "tienen una capacidad mucho mayor de hacer pruebas, son más rápidas y de manejo más fácil" que las tradicionales para hacer PCR, y que "son avances que ha ido habiendo en estos últimos meses" en relación con el coronavirus.

Zapatero ha señalado que el coste por prueba está entre 16 y 18 euros y que la inversión que supone responde a una "prioridad" de la Comunidad, como es la capacidad para hacer pruebas.

En su comparecencia, el viceconsejero ha indicado que a toda persona con sospecha de infección por SARS-CoV-2 se le realiza una prueba de PCR en las primeras 24 horas. Si la prueba es negativa y hay alta sospecha clínica se repetirá a las 48 horas. Si sigue siendo negativa y han transcurrido varios días desde el inicio de los síntomas se podría plantear la detección de IgM mediante estudio serológico.

Todos los casos sospechosos se mantendrán en aislamiento a la espera del resultado de la PCR y se iniciará la búsqueda de sus contactos estrechos. En este sentido, y como ejemplo, del 14 de mayo al 24 de junio son más de 5.600 contactos los caracterizados por los profesionales de la Subdirección general de Epidemiologia; de ellos 719 han presentado síntomas y han sido derivados a sus centros sanitarios de referencia, resultando ser casos confirmados de Covid 19, un 5,3% de ellos, según los datos facilitados por Zapatero.

"Esta identificación de casos, y de identificación y seguimiento de contactos es un elemento básico y una prioridad para el control de la epidemia Covid-19 en la Comunidad de Madrid", ha señalado.

En cuanto a los casos positivos, Zapatero ha señalado que si la situación clínica del paciente lo permite, el paciente seguirá aislamiento domiciliario con seguimiento proactivo. En el caso de que no sea posible el aislamiento domiciliario, está habilitado un recurso alternativo consistente en un hotel con 174 camas disponibles. Permanecerán aislados hasta 3 días después de la desaparición de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas.

Se han planificado 75 pruebas de PCR por cada 100.000 habitantes exclusivamente en el ámbito de atención primaria lo que supone 5.000 pruebas diarias en este nivel asistencial.

Si el paciente precisa ingreso hospitalario, será aislado durante su estancia en el hospital y podrá ser dado de alta aunque la PCR permanezca positiva, pero persistirá aislamiento domiciliario con monitorización de su situación clínica al menos 14 días después del alta. Si antes se realizara una PCR y fuese negativa se puede desaislar al paciente.

Las residencias de mayores se consideran centros vulnerables, por lo que la detección de un solo caso se considera "brote" y supone la puesta en marcha de medidas de actuación consistentes en el aislamiento y se realizará PCR a todos los contactos estrechos o, según la circunstancia, a todos los trabajadores y residentes de la misma.

Hasta el 21 de junio, la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid ha detectado 75.522 casos que fueron clasificados como confirmados al presentar resultados positivos por PCR a SARS-CoV-2; siendo el 54,9% mujeres, con una media de edad de 59,4 años, y de 60,4 años en el caso de los varones; así como que el 40,2% de los casos tenía 65 y más años. El 50,4% de los casos confirmados han precisado el ingreso en hospitales de la Comunidad de Madrid.

El PSOE ve "un agujero de rastreos"

En el turno de palabra de los grupos parlamentarios, la diputada de Unidas Podemos- IUVanessa Lillo ha reprochado a Zapatero la creación de su viceconsejería, que está "injustificada" y que cree que su gestión no solo debe centrarse en la pandemia del Covid-19 sino también en planteamientos generales de la Salud Pública.

Lillo le ha pedido también que ejecute un plan de recursos humanos, que tenga en cuenta todas las dimensiones que afectan a la Salud, así como que ponga en marcha todos los recursos apropiados para llevar a cabo ese control epidemiológico.

A continuación, la parlamentaria de Vox Gádor Joya ha lamentado la falta de rastreadores y ha expuesto la necesidad de impulsar esa labor, al igual que un sistema de recogida de datos y de análisis. Ha mostrado su disconformidad con el cierre de Ifema y le ha instado a que haga un análisis profundo de su gestión.

Por su parte, el diputado de Más Madrid Diego Figuera tiene dudas sobre cómo se va a desarrollar el plan de salud mental para poder ayudar a la población y a los trabajadores de las residencias y ha instado también ha realizar un plan en esta materia que cuente con todos los grupos políticos.

Por último, el parlamentario del PSOE José Manuel Freire ha vaticinado que el problema no les va a venir por el aeropuerto de Barajas, sino "por el agujero de rastreos y seguimientos". "Estamos en unas circunstancias extraordinarias y esto no se justifica como tampoco que inviertan en ladrillos. No se entiende que nadie esté reforzando la salud pública ni atención primaria", ha criticado.

"Me va a hacer falta la ayuda de todos"

Zapatero ha reconocido que su tarea "es muy difícil" y ha pedido "ayuda a todos", al tiempo que ha defendido la creación de su viceconsejería al asegurar que tiene "una justificación asistencial, organizativa y operativa perfecta", porque aúna los principales aspectos de la pandemia: asistencial, salud pública y residencias.

En cuanto a la vigilancia epidemiológica, ha asegurado que la situación de Madrid está "francamente controlada", con un total de 1.617 pacientes en seguimiento domiciliario a fecha de este jueves.

"Con lo que tenemos de situación epidemiológica la situación de seguimiento de contactos es la habitual de las estadísticas a nivel nacional y a nivel internacional, y solo el 5% se convierte en positivo y estamos en cifras perfectamente controlables", ha apostillado, aunque ha vuelto a advertir de que "Barajas es un riesgo" y que en esta fase la situación depende mucho "del comportamiento social de las personas".