Jennifer Aniston revela el doble significado de los dos números que tiene tatuados en la muñeca

Jennifer Aniston nunca ha ocultado que a ella le gusta el espiritualismo y la mística y que a su salud mental y a la sororidad con sus amigas cercanas le ha ayudado bastante el llevar 30 años realizando el Círculo de Diosas. Pero aún así hay muchas cosas que la actriz de 51 años mantiene en secreto.

O no tanto, porque durante esta semana la revista Variety consiguió juntar en una videollamada a modo de coloquio a la intérprete de The Morning Show o Somos los Miller con su otrora compañera en la mítica serie Friends, Lisa Kudrow, que encarnaba a Phoebe.

Esta, de hecho, en un momento dado de la conversación le llegaba a revelar a su buena amiga Rachel (perdón, Jennifer) que tiene "un problema de compromiso" con otros papeles desde que dejase la serie.

"Cuando produzco mis propios proyectos es diferente, pero no sé comprometerme con algo desde Friends, si te soy sincera. No es que yo diga ahora de Friends: 'Oh, fue un trabajo tan duro durante 10 años'. No es eso. Es que sé que el programa funcionó porque todos nos comprometimos, incluso entre nosotros. No era solo comprometerse con un rol o con un contrato, sino que aún nos amamos. El elenco es así y por eso funcionó. Creo que parte de mí murió. No puedo volver a hacer lo mismo", afirmó.

Y en mitad de toda esta prédica, una Aniston visiblemente sorprendida levantó sus manos, dejando ver algo que los usuarios tardaron poco en desentrañar: un par de números 11 tatuados en su muñeca y del que no tenían constancia, por lo que comenzaron los rumores.

Algunos, los más esperanzados, decían que lo tenían todos los actores de la mítica serie (que duró diez temporadas), como si la vida real fuera la temporada 11; otros querían que tuviese algo más que ver con la idea del doble 1, lo que lo hace una cifra con mucha energía.

Tal y como ha desvelado a People una persona cercana a la actriz, sí que es cierto que Jennifer Aniston es "una persona muy espiritual" y que cree que ciertos y concretos números traen la buena suerte, pero la razón de su tatuaje es bastante más simple.

Por un lado, porque su cumpleaños es un día 11. En concreto, su fecha de nacimiento es el 11 de febrero de 1969. Y el otro 11 de su muñeca, como si se tratase de un ciclo, está ahí por la muerte de uno de sus seres más queridos: su perro Norman, un Corgie-Terrier que falleció en 2011.

Jennifer Aniston has a wrist tattoo? Also, what does it say? pic.twitter.com/roPttqdOYk — Amelia (@agerson24) June 22, 2020