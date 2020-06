La ATM renovará los billetes de transporte público no utilizados durante el confinamiento a partir del 1 de julio

La Autoridad del Transporte Metropolitano del área de Barcelona (ATM) pondrá en marcha el próximo 1 de julio el procedimiento de compensación de aquellos títulos de transporte público con limitación temporal que no hayan podido ser utilizados durante el confinamiento por la Covid-19.

La recuperación de los viajes perdidos se podrá llevar a cabo a través de dos vías: la renovación automática, para quien no haya utilizado el título de transporte desde el 14 de marzo, y la renovación vía formulario, para quienes sí lo hayan utilizado, pero en menor medida de lo habitual.

En ambos casos, el objetivo es dar una respuesta ágil que evite las aglomeraciones en los puntos de atención presencial. De hecho, ni la información ni ningún trámite sobre las compensaciones de estos títulos se ofrecerán en estos puntos.

Renovación automática

La vía de la renovación automática es la que deben seguir todas aquellas personas que ya habían estrenado un título antes del 14 de marzo y a las que les ha caducado la tarjeta sin haberla utilizado en ningún momento del confinamiento.

En estos casos, el usuario podrá introducir la tarjeta caducada en cualquier máquina de validación y ésta imprimirá en el título una nueva fecha de caducidad. Dentro de esta vía de compensaciones, habrá dos casos diferentes:

Los títulos mensuales (T-usual, T-grup y T-familiar): el requisito para que se produzca la ampliación automática de caducidad es que el título se estrenara antes del 14 de marzo y no se usara entre el 14 de marzo y el 11 de abril.

Los títulos trimestrales (T-jove, T-trimestre y T-70/90 FM/FN): el requisito para que se produzca la ampliación automática es que el título se estrenara antes del 14 de marzo y no se utilizara entre el 14 de marzo y el 10 de junio.

Renovación vía formulario

Para las personas que sí han utilizado sus títulos de transporte durante el confinamiento por motivos laborales o de servicios esenciales, la ATM ha habilitado un formulario que permitirá analizar, caso por caso, el derecho de compensación.

Una vez recibida la información, la ATM valorará el derecho a compensación y cuantificará los días que se deben compensar. A partir de ahí, generará un abono que incorporará viajes ilimitados para el número de días que se determine en cada caso.

El abono compensatorio podrá recogerse a partir del 1 de septiembre. Estos títulos tendrán validez hasta el 31 de marzo de 2021, y la compensación vía formulario se podrá solicitar durante todo 2020.

También será posible compensar los días de gratuidad del transporte público que se establecieron para los trabajadores esenciales entre el 2 y el 9 de abril. Algunas personas que ya disponían de un abono estrenado entonces, en la práctica, no aprovecharon la gratuidad porque la validadora descontó el viaje.

La ATM calcula que hay unos 600.000 títulos a compensar, de los cuales, calculan, dos tercios podrán renovarse mediante la vía automática. Para el resto de casos, además del formulario, los usuarios podrán resolver las dudas que les puedan surgir llamando el teléfono 93 120 53 30 en horario de 9h a 21h, de lunes a viernes no festivos.

Déficit del transporte público

El confinamiento ha provocado una caída de usuarios en el transporte público y, por lo tanto, de ingresos. El déficit acumulado registrado por la ATM de Barcelona es de 178 millones de euros hasta el 31 de mayo, tal y como ha informado Pere Torres, director general de la entidad, este viernes en rueda de prensa.

El Gobierno articulará un fondo de 800 millones de euros para ayudar a los transportes públicos urbanos, de los cuales 130 millones se destinarán a la ATM de Barcelona. Torres señala que "no es suficiente", ya que "sólo hasta mayo la cifra es superior y el déficit seguirá aumentado hasta, probablemente, finales de año".

Tal y como ha informado Torres, de estos 800 millones, se hará un primer reparto de 392 entre el Consorcio de Madrid y la ATM de Barcelona (260 para los primeros y 130 para los segundos).

Torres ha explicado que la Generalitat aún no tiene constancia de lo que le corresponderá del resto de la partida presupuestaria y que no lo sabrá hasta noviembre. Por otra parte, ha señalado que hay dos fondos más anunciados: uno del Ministerio de Transportes dirigido a Renfe y otro local, pero aún no han trascendido las cantidades de ninguno de los dos.