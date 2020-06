Entrevista a Luis Garicano: "No podemos pintar como el ogro a quien nos está ayudando, no son hombres de negro"

Luis Garicano considera que Europa ha acelerado en las últimas semanas en la gestión de la crisis, tomando decisiones históricas y dando a los Estados una ayuda que hace meses era inimaginable. El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Europeo y vicepresidente de Renew Europe atiende a 20minutos para analizar todos estos asuntos.

El 17 y 18 de julio el Consejo Europeo tiene que decidir ya sobre los fondos recuperación de la UE, ¿es ahora o nunca?

Bueno, hay una posibilidad de que se nos vaya a septiembre, pero realmente nadie quiere eso porque la situación puede cambiar, el dinero corre prisa y yo creo que todo el mundo quiere que sea en la cumbre de julio. Y recordemos que no sirve con esa aprobación, sino que se necesita también que sea aprobado en todos los parlamentos. De momento, las partes del SURE y el BEI han ido muy bien, pero este dinero va a ser una cosa muy diferente porque es algo a fondo perdido, que no se ha hecho nunca antes.

¿Cómo ha gestionado la UE esta crisis?

Hemos empezado lento pero estamos sprintando. Europa fue un poquito lenta en la salida, cada país fue un poco por su cuenta. La crisis era tan grande que nadie sabía muy bien cómo enfrentarse a ella. Hubo incluso algunos comportamientos de países que fueron completamente antieuropeos, como el cierre de fronteras para la llegada de productos sanitarios, pero luego Europa por lo menos en el aspecto de la gestión económica ha sido clave. Ahora tenemos el dinero a fondo perdido que es algo histórico, el hecho de que Europa ponga cantidades tan importantes para ayudar a los países a enfrentarse a la crisis. El conjunto del paquete es enorme, es muchísimo dinero si cuentas todo y que Europa está demostrando una solidaridad que hace tres meses no creíamos. Yo no pensaba que fuera a ver en mi vida una emisión de deuda conjunta por parte de Europa tan importante.

Y España, ¿está jugando el papel que se le presupone?

España en esta crisis siempre hemos ido por detrás, en parte por la organización del Estado Autonómico, también por la debilidad extrema de la coalición del Gobierno, que depende siempre de recoger votos de partidos radicales y extraños. España ha estado muy por detrás en la respuesta sanitaria, en la respuesta económica y ha estado también un poco al margen en la reacción internacional.

Si nada cambia, seremos uno de los mayores beneficiarios de los fondos, ¿eso en qué posición nos deja?

Lo primero que diría es que esto no es el Euromillones. No es un dinero que nos llueve del cielo para que hagamos lo que se nos ocurra sin ton ni son como si fuéramos nuevos ricos. Nada es gratis. Europa exigirá que este dinero se utilice bien y además es imprescindible que lo usemos bien. Esto es un paso que da Europa muy importante y si no se responde bien olvidémonos de que vuelva a haber otro paso jamás. Ahora nos estamos jugando el futuro de cualquier solidaridad fiscal. Si a los países del norte les hemos convencido para que den este paso y luego esto se despilfarra en corrupción…Hay que comprometerse a hacerlo bien y hay que desmitificar el tema de las reformas y de las condiciones. Habrá condiciones del Estado de Derecho, de medioambiente, de hacer agenda digital. Todo esto será bueno. No son hombres de negro, es una condicionalidad positiva. No podemos pintar como el ogro a quien nos está ayudando.

¿Pero cree que existe la falsa premisa de que la UE nos tiene que regalar el dinero?

Es un problema de comunicación con el que tampoco el Gobierno ha estado bien a la hora de explicarlo. No ha hecho la pedagogía de que se necesitan reformas. Si Europa no aprueba el plan de inversiones, no hay dinero. Si decimos que lo usamos para bajar los impuestos a la renta no te lo van a dar. El objetivo es mejorar el mercado de trabajo, la industria, la transición verde, la educación. Esos son los objetivos y hay que cumplirlos.

¿Hacía dónde se tendrán que orientar las reformas?

Lo primero es la educación, porque con la covid hemos visto la brecha digital y una inversión en ese sentido puede acabar con la desigualdad de oportunidades. Segundo, el empleo. Hay un problema gravísimo de formación y tenemos que prepararnos para nuevos empleos, y la formación profesional en España es un desastre. Tendría que haber una app en el móvil de todos los españoles que nos dijera el empleo que existe y planes de formación. Un tercer área clave es la transición verde. Hay que conseguir que las empresas hagan esta transformación. Que los Nissan y Alcoa se dejen de ir de España.

¿Hay que alargar los ERTE en España hasta final de año?

Me parece esencial. No podemos hacer que las empresas vuelvan a coger a todos sus empleados sin saber cuánto público tiene el hotel, el restaurante o la empresa. Si hacemos eso les condenamos a la bancarrota. Tenemos que hacerlo de forma muy gradual, que se vaya aflojando a la vez que se recupera la actividad económica.

¿Por qué España e Italia tienen las peores previsiones del mundo según el FMI?

Hay una combinación de cosas. Dependemos más del turismo, es un sector clave y nos afecta más. Nos ha afectado más la pandemia y eso claramente aumenta el impacto económico. Y creo que los países que han tenido mayor polarización política han tenido mayor impacto y la razón es que si tienes una utilización política de cualquier medida la reacción y la toma de decisiones es siempre peor.

¿Se tendrían que haber hecho las cosas en España de otra manera?

Sí. Ha habido un retraso mucho mayor que en otros países. No hay duda. España hizo peor varias cosas: la protección de los sanitarios, demasiado tarde, pero también la gestión de los datos me parece gravísimo. Hemos sido de los peores. No han sabido qué está pasando en cada momento. El tema de la trazabilidad de los contactos lo hemos hecho tarde y mal, tendríamos que tener una app. Estos fallos tienen que ver con información y con datos y tiene que ver con una falla estructural de nuestras administraciones públicas, que están en el siglo XX. Mucha de la respuesta ha sido del siglo pasado.

A nivel nacional, ¿es real el giro de Cs del que tanto se habla?

Ciudadanos está donde tiene que estar. La frase que más repetía Albert Rivera era que no quiere más una España de rojos y azules y que lo quería era una fuerza de centro. Estamos donde debemos estar, tendiendo puentes y dialogando.

¿Ve posible que Cs pacte unos PGE con el Gobierno?

Veo posible que escuchemos y hablemos. Los pactos siempre dependen de las propuestas concretas. Igual que hemos hecho por los españoles todo lo que hemos podido, seguiremos defendiendo sus intereses. Pero más allá todavía es muy prematuro hablar de ello.

¿Cuáles tendrían que ser las claves de esas cuentas?

Prefiero no entrar en el tema concreto. Diría que la línea roja general es que sean unos Presupuestos que sean los mejores para el conjunto de los españoles y eso es lo que haremos si estamos ahí.

¿En qué condiciona la política económica del Gobierno que Calviño presida el Eurogrupo?

Lo veo como algo muy positivo. Refuerza dentro de España “las fuerzas del bien” digamos, y dentro del Gobierno. Los que prefieren estabilidad y sensatez. También es bueno para España en el extranjero porque supone tener una voz en un momento tan importante.