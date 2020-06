Mila Ximénez se refugia en la Iglesia evangélica en su lucha contra el cáncer

Desde que Mila Ximénez anunciara la pasada semana que padece cáncer de pulmón, no ha parado de recibir mensajes y muestras de cariño. La periodista cuenta con el apoyo de sus familiares y amigos, pero también encuentra en la Iglesia evangélica un lugar donde refugiarse.

Así lo confesó recientemente la tertuliana a la revista Lecturas. "Me estoy acercando mucho a la religión, rezo muchísimo", explicó, asegurando que no le importa admitirlo públicamente. "Ahora que todos dicen 'somos rojos y ateos', yo no. Yo pido a Dios que me ayude".

"Hay mucha gente que me manda cosas. Belén Esteban a San Judas Tadeo, Terelu a la Virgen de la Salud...", recordó, muy orgullosa por recibir estos gestos de sus amistades: "¡Igual hay gente a la que le parece una barbaridad!".

La comunicadora está en la Iglesia evangélica con su compañera y amiga en Gran Hermano VIP, Noemí Salazar; y su madre. "Noemí y su madre me querían hacer un culto pero yo no he ido", confesó en su conversación con la revista.

La colaboradora ya ha empezado con el tratamiento. "Estamos empezando la primera fase que es lo más complicado pero todo está bien", explicó hace unos días, cuando aclaró que pensaba evitar la medicación: "Quiero saber lo que es el dolor de un cáncer".

De este modo, la tertuliana se enfrenta a una etapa complicada de la que subraya que va a salir, ya que se lo ha prometido a los suyos y, en especial, a su hija, Alba Santana, quien este jueves ha aterrizado en Madrid para reencontrarse con su madre y acompañarla en todo momento.