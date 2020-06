Alba Santana, hija de Mila Ximénez, aterriza en Madrid para arropar a su madre en su lucha contra el cáncer

Mila Ximénez anunció la pasada semana en Sálvame que padece cáncer de pulmón, una enfermedad que asegura que va a superar no solo por ella, si no porque se lo ha prometido a su única hija, Alba Santana, su gran apoyo.

La malagueña no piensa dejar sola a su madre en esta complicada etapa, por lo que ha abandonado por un tiempo Ámsterdam, ciudad en la que reside, para aterrizar este jueves en Madrid y acompañar así a la periodista durante el tratamiento.

Cumpliendo las medidas sanitarias y con expresión seria, Santana ha caminado hacia la salida del aeropuerto en silencio para coger un taxi, esta vez sin la compañía de sus dos hijos, Alexander y Victoria; ni de su marido, Aviv Miran.

Alba Santana, en el aeropuerto de Madrid. GTRES

La tertuliana prefirió esperar para anunciar públicamente su enfermedad hasta que no hablara con su hija. "Necesitaba hablar con ella. No podía hacerlo hasta que el médico no me dijera el nombre, el apellido y el tratamiento de lo que tengo", contó en Sálvame.

"A la mayoría no os he dicho nada y a otros os he engañado, pero es que no podía decíroslo antes que a mi hija. Ella vendrá de Ámsterdan cuando se abran las fronteras extranjeras", añadió Ximénez, que por fin está con la joven.