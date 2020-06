Presume de una piel cuidada este verano con un maquillaje muy natural

Tras unos duros meses de confinamiento, las ganas de salir y disfrutar del buen tiempo se sienten más que nunca, aunque eso sí, siempre respetando las medidas de higiene y distanciamiento social. La mascarilla y el gel hidroalcohólico serán los nuevos imprescindiblescompañeros de viaje y marcarán las tendencias de maquillaje para este verano, reforzando la mirada y prestando especial atención al cuidado de la piel, que puede verse dañada por el roce de las máscaras.

Además, lucir moreno será más complicado este año, ya que muchos hemos estado faltos de vitamina C. Para no dañar la piel con un exceso de luz y rayos ultravioletas, no hay que olvidar hacerse con un buen protector solar. Por suerte, muchas cremas hidratantes ya cuentan con este extra que, incluso, alcanza los 50 spf (factor de protección solar).

Sana, brillante y e hidratada

Sentirse cómoda en tu propia piel, ese es el secreto. Este verano, la piel es la protagonista de las tendencias de maquillaje, que rechazan los contourings muy marcados y enmascarar el rostro, sobre todo durante el día.

Para tener una piel perfecta es fundamental tener una rutina de limpieza facial que permita limpiar, eliminar marcas, acné, brillos, grasa y cerrar los poros, además de mantenerla hidratada. Todo esto lo cubre La rutina de 10 pasos coreana, un método por el que las mujeres de Corea del Sur han logrado mantener esa piel tersa y libre de cualquier impureza durante décadas y que ahora podemos practicar en casa.

La rutina de 10 pasos coreana permite una limpieza exhaustiva del rostro, a la vez que hidrata y evita imperfecciones

Esta rutina debe realizarse tanto por la mañana, como por la noche y la clave está en la aplicación de capas, es decir, echarse un producto sobre otro, pero siguiendo siempre un orden establecido. Seguir los 10 pasos dos veces al día suena a imposible, pero no todos los productos se aplican diariamente; por ejemplo, la exfoliación se recomienda de una a dos veces por semana y, las mascarillas, una.

Hay distintos niveles, las principiantes pueden comenzar con cinco productos y lo recomendado es ir añadiendo más poco a poco para ir acostumbrando la piel hasta llegar al nivel de las coreanas.

Para la rutina matutina, los pasos son: limpiador a base de aceite, limpiador a base de agua, tónico, esencia, sérum, contorno de ojos, crema hidratante, protección solar y bruma. Mientras que por la noche se utilizan en este orden: limpiador a base de aceite, limpiador a base de agua, exfoliación, tónico, mascarilla (sheet mask), esencia, sérum, contorno de ojos, crema hidratante y mascarilla de noche (sleeping pack).

Un rostro perfecto

Con la rutina coreana nos aseguraremos tener una piel brillante, sana y jugosa, es decir, la llamada glass skin de la que presumir este verano. Por eso, el maquillaje recomendado para esta época es muy sencillo y recuerda al no make-up: que parezca que no llevamos ninguno.

Así, el contouring se suaviza, con coloretes muy similares a los tonos de las bases de maquillaje y rosados muy leves. Los primers hidratantes antes de la base son fundamentales para conseguir esa hidratación extra, mientras que los bronceadores conseguirán tapar el blanco nuclear de estos meses de encierro con un aspecto natural.

Se recomienda usar productos con una duración extra o usar un fijador

La pieza clave es el iluminador, que permitirá resaltar las zonas que queramos del rostro y dará ese efecto brillante a la piel; ya no solo de la cara, sino del cuerpo entero si se desea, ya que en el mercado hay muchos para cuerpo líquidos muy fáciles de aplicar. Los labios, hidratados y se prefiere un labial nude.

En esta nueva normalidad con mascarilla es imprescindible usar productos que aseguren una duración extra para que no se difumine con el roce, como los fijadores y las bases de larga duración. Si se desean resaltar los ojos, más protagonistas que nunca, se llevan los colores pastel y, para las más atrevidas, unas buenas pestañas postizas.