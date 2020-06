La agencia de representación de J. K. Rowling pierde cuatro autores por no defender los derechos transgénero

Cuatro autores y autoras representados por la misma agencia literaria de J. K. Rowling han renunciado a sus contratos con la compañía después de que esta se negara a emitir una declaración pública de apoyo a los derechos de las personas transgénero.

Fox Fisher, Drew Davies y Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir habían exigido Blair Partnership -la agencia literaria de representación que tiene todos los derechos de imagen de Harry Potter y trabaja con su autora, J. K. Rowling- una declaración institucional en defensa de los derechos transgénero, algo a lo que la empresa se negó. Un cuarto autor, cuyo nombre no ha trascendido, también habría abandonado la compañía por este motivo.

Cabe destacar que su principal clienta, J. K. Rowling, la autora saga Harry Potter, ha sido acusada de transfobia por comentarios en redes sociales como "si el sexo no es real, no hay atracción entre dos personas del mismo sexo. Si el sexo no existe, la realidad vivida por las mujeres globalmente es borrada. Yo conozco y amo a personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad" u otro en el que ironizaba refiriéndose a las mujeres como "esa gente que menstrúa".

Así, los autores citados quisieron desmarcarse de esos comentarios (como ya han hecho personalidades como Daniel Radcliffe, que dio vida a Harry Potter en el cine) y exigieron una declaración de su agencia, que se negó porque quería mantener la "libertad fundamental" de sus autores a expresar sus creencias.

Los autores que han renunciado aseguraron por su parte: "Intentamos hablar con ellos internamente antes de hacerlo público. Sentimos que teníamos que hablar al respecto. Como personas trans, es solo una cuestión de valores... No queremos asociarnos con una agencia que no valore las mismas cosas que nosotros", según recoge The Guardian.

Ya hace días salió a la luz que varios empleados de la editorial Hachette se negaron a seguir trabajando en The Ickabog, un cuento infantil creado por Rowling, cuya publicación está prevista para noviembre de 2020.