Coronavirus.- Benalmádena recuerda suspensión de actos por San Juan y recomienda no ir a la playa

Ramírez ha reiterado que no se celebrarán verbenas, moragas ni fuegos artificiales, ni se podrán exponer los júas en las calles, ni quemarlos con público. "Por todos los medios tenemos que evitar las aglomeraciones para que no se produzca un rebrote de contagios", ha señalado la concejala.

"No podemos olvidar todos los meses que hemos pasado en confinamiento: no volvamos atrás, porque, aunque haya terminado el estado de alarma y las fases de desescalada, el virus sigue en la calle", ha advertido, apuntando que "aunque en Benalmádena la noche de San Juan tiene un gran arraigo popular, lamentablemente este 2020 no podremos disfrutarla en la playa".

Por su parte, Cortés ha incidido en que es "importante no dar pasos atrás, porque lo que está en juego es la salud de nuestros ciudadanos", señalando que en la web del Ayuntamiento, (