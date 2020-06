El supuesto beso entre Yola y Cristian en 'La casa fuerte' que le pone en un aprieto con su novia: "No estoy enamorado"

En el último debate de La casa fuerte, volvieron a tratar el asunto del supuesto tonteo entre Cristian Suescun y Yola Berrocal. Si la semana pasada ella desveló que él le enviaba "emojis de fuegos" por Instagram, esta vez ha sido algo más significativo.

Y es que, tras un vídeo en el que concursantes como Leticia Sabater, Labrador o la propia Maite Galdeano comentaban estar seguros de que Cristian "no quiere a su novia", Oriana Marzoli desveló que había tenido lugar un beso entre Berrocal y Suescun.

El resto de compañeros, lejos de negarlo, comentaron que todos lo habían visto. Por su parte, los protagonistas aseguraron "no ser conscientes", y "haberlo olvidado completamente", intentando resarcirse, pero los demás siguieron en sus trece.

"Si lo habéis hecho reconocedlo, que no pasa nada, besarse es muy bonito", apuntó María Jesús. Después, Maite Galdeano comentó que su hijo "no estaba bien con su novia", que tenían "problemas de celos" desde hacía tiempo, por lo que ella "para estar así, rompería".

"Pero a mí ella me encanta, es una azafata de vuelo súper noble y sincera, no le gusta la televisión, no quería meterse en esto", matizó Galdeano. Arrinconado, Cristian confesó que nunca había "estado enamorado", pero que quería mucho a Jessica, su novia. Por su parte, Ferre coincidió con la opinión de Maite Galdeano: "Si no está enamorado que la deje ya".

Desde plató, Sofía Suescun, hermana de Cristian, contó que le parecía mal que su hermano negara el beso con Yola, y que era cierto que él estaba mal con su novia desde hacía mucho tiempo, pero no se atrevía a dejarla "porque es muy buena chica".