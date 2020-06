Bronca monumental entre Ferre y Cristina en 'La casa fuerte': "No quiero estar con alguien así"

Con motivo del cumpleaños de Leticia Sabater tuvo lugar la primera fiesta de La casa fuerte. En los preparativos de la misma, la protagonista tuvo claro lo que quería como regalo: "Quiero que los chicos me hagan un baile erótico", dijo.

Así, Labrador, Iván y Cristian comenzaron a hacer todo un despliegue en torno a Sabater, que no paraba de reír... hasta que llegó el turno de Ferre. Este al principio no lo quería hacer, pero su pareja, Cristina Gilabert, insistió en que participara en la actividad, al igual que sus compañeros.

Sin embargo, el resultado del baile erótico de Ferre no satisfizo a su novia, que entró en cólera al considerar que su novio se había pasado con la parte erótica. "Friki, eres un vulgar poniéndosela en la cara a otra tía. No quiero estar con un hombre así a mí lado, no lo voy a aguantar. Pido el mismo respeto que doy", gritó Gilabert.

"Me importa una mierda lo que haga este chaval. No quiero estar con una persona así. A él no le gusta que yo haga bromas", dijo mientras sus compañeras María Jesús, Juani y Fani intentaban calmarla.

Después acudió a hablar con ella un perplejo Ferre. "¿Qué coño he hecho? Estoy tratando que esto no sea un laberinto. Nadie va a verlo mal, es un acto gracioso", dijo en referencia a la preocupación de Cristina. Y es que esta decía continuamente que no quería que su familia "viera eso", ni que el futuro padre de sus hijos "se comporte así".

Pero poco les duró el encontronazo y, de buenas a primeras, la pareja estaba reconciliada. Ya en la gala del debate, presentada por Sonsoles Ónega, Cristina comentó: "Quiero pedirle perdón. Me hizo explotar porque no quiero que se le vea así desde fuera". Por su parte, Oriana añadió que la pareja "tiene una forma muy bonita de discutir".