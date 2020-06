Coronavirus.-Ibima coordina junto a Regional un modelo probabilístico de detección precoz de pacientes graves

20M EP

Un equipo multidisciplinar de investigadores del Hospital Regional Universitario de Málaga, adscritos al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima), participan en el proyecto 'Picasso' - Precocity in the Identification of Covid-cases Associated with Systemic-citokine Storm and Outcome after treatment-, un modelo capaz de llevar a cabo la detección precoz de pacientes con mayor probabilidad de desarrollar estadios graves de COVID-19, como la necesidad de ventilación mecánica, o incluso la potencial mortalidad de pacientes ingresados.