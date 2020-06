Campaña informativa de vacunación en centros de salud de Dos Hermanas para prevenir la meningitis y la neumonía

Se trata de una de las actividades que se está reactivando durante la fase de desescalada del coronavirus en los centros de atención primaria como medida preventiva ante enfermedades: por un lado, la vacuna frente a la Meningitis ACWY y, por otro lado, la vacuna frente a la neumonía. En este sentido, la primera tiene por objeto la profilaxis frente a cuatro tipos de meningococos, siendo la población a la que se orienta los jóvenes de 12 a 18 años, informa la Consejería de Salud en un comunicado.

Por otra parte, la vacuna frente a la neumonía está dirigida a la población que ha cumplido o va a cumplir los 65 años de edad y aquella con enfermedades crónicas. Así, en esta campaña informativa y de captación están implicados los siete centros de salud de los que dispone la localidad nazarena: Santa Ana, Las Portadas, San Hilario, Los Montecillos, Doña Mercedes, Montequinto y Olivar de Quinto. La citada campaña está coordinada por el enfermero José Ponce, del centro de salud Santa Ana, y ha contado con la colaboración de la Delegación de Juventud, Salud y Consumo del Ayuntamiento.

El Meningococo es la bacteria que causa la infección denominada Meningitis Meningocócica, definida por la inflamación de las meninges. En los últimos años se ha producido un aumento de los casos, especialmente de los tipos W e Y; de ahí que el pasado año la Consejería de Salud potenciara la vacuna para cuatro tipos de meningitis dirigida a jóvenes y adolescentes que pueden infectarse y transmitir la bacteria a hermanos, abuelos y amigos, entre otros.

Desde el pasado día 1 de enero, esta vacuna se está administrando a los niños que vayan cumpliendo 12 meses y 12 años. Pero, además, hay una campaña de rescate de jóvenes de 13 a 18 años que durará tres años. De tal modo que en el año 2021 se vacunarán a los nacidos en 2006 y 2003, y en el año 2022 a los nacidos en 2007 y 2004.

Por su parte, el neumococo es una bacteria que puede causar infecciones graves en los pulmones, en la sangre y en las membranas que recubren el cerebro. El riesgo de adquirir esta infección es mayor en personas con enfermedades crónicas o con enfermedades que alteran las defensas y en personas mayores de 65 años. De ahí que la Junta de Andalucía materializara en el año 2019 la acción preventiva de incorporar al calendario vacunal la vacuna frente al neumococo.

Las enfermedades crónicas relevantes cuyos afectados deben someterse a la vacunación son: diabetes, enfermedades del corazón, problemas crónicos de hígado, enfermedades respiratorias crónicas, incluido el asma, enfermedad neurológica crónica que le provoque dificultad en el manejo de las secreciones bronquiales, enfermedad celiaca, alcoholismo y tabaquismo.

Según señala el coordinador de esta campaña informativa, José Ponce, la vacunación frente a la neumonía ha coincidido en los últimos años con la vacunación de la gripe. Sin embargo, no es estacional y puede administrarse en cualquier momento. Bajo el lema de 'Prepárate ya para el otoño y No lo dejes para después del verano', "se pretende concienciar a la población sobre la utilidad da la vacuna al objeto de beneficiarnos de herramientas que tenemos para mantener una buena salud y prevenir enfermedades, a la espera de que lleguen otras vacunas, que todavía no existen, como es el caso de la correspondiente a la del coronavirus".

El calendario de vacunaciones de la Consejería abarca todas las edades de la vida, tanto niños como adolescentes, adultos jóvenes y mayores. Las novedades que suponen ambas vacunas -Meningococo Tetravalente y Neumocócica- integran dicho calendario que incluye la protección frente a 14 enfermedades: tétanos, difteria, tosferina, poliomielitis, hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b, neumococo, meningococo ACWY, sarampión, rubeola, parotiditis, varicela, virus del papiloma humano y gripe. Incluye también la vacunación de las embarazadas, con las vacunas de la gripe y de la tosferina.