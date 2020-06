Nicki Minaj pide ayuda para encontrar un buen sujetador para pechos grandes mientras enseña los suyos

Tener el pecho grande ocasiona muchos problemas. Aunque muy alabados por la sociedad, al mundo de la moda no suele caerle en gracia los cuerpos voluminosos y, con ellos, sus pechos.

Muchas mujeres de grandes pechos se quejan de lo difícil que es encontrar sujetadores de su talla y, cuando los encuentran, que además sean bonitos. A partir de una copa C, esta tarea se convierte en algo exasperante.

Esto mismo le ocurre a Nicki Minaj, que ha pedido ayuda a sus fans para encontrar un buen sujetador. La cantante compartió una foto que se encuentra al borde de la censura, donde dejaba la mayor parte de su pecho al descubierto.

"Oh, hola. Si usas una copa triple D/copa doble E o más grande, ¿qué sujetador es verdaderamente cómodo para ti? Necesito una amiga", preguntaba Minaj, acompañando a la pregunta con unas fotos donde se la ve un pelo muy colorido y un maquillaje estilo Barbie Glam.

Aunque lo que más llamó la atención fue la foto de sus pechos completamente al descubierto, salvo por unas pegatinas de estrellas que ocultaban lo que Instagram se esmera más en censurar, los pezones femeninos.

Aunque algunas mujeres le ayudaron con su pregunta, muchos comentarios fueron dirigidos al físico de la cantante, que no dejó a nadie indiferente. "No estoy cualificado para responder a esta pregunta, pero madre mía esos pechos son más grandes que mi futuro. ¡No quiero que uses sujetador nunca!", fue uno de las numerosas respuestas que recibió.

Este look ha sido el que la artista ha seleccionado para el videoclip de Trollz, la canción que ha lanzado junto al rapero 6ix9ine, acaba de salir de la cárcel tras ser condenado a dos años de prisión tras declararse culpable de delitos como robo, tiroteos y otras actividades delictivas.

Antes, en 2015 también se declaró culpable de un supuesto delito de abuso sexual a menores, tras mantener relaciones sexuales con una menor de 13 años cuando él ya había cumplido los 18.