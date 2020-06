Suspendido el Pleno comarcal de Tarazona que iba a abordar las ofensas de Eloy Valero a Pablo Iglesias

La viceportavoz comarcal del PSOE y alcaldesa de Torrellas, Pilar Pérez Lapuente, ha indicado a Europa Press que, antes de comenzar la sesión, se ha celebrado una junta de portavoces de urgencia y el presidente del Consejo Comarcal, Alberto Val (PP), ha comunicado que el el aforo no era suficiente, al haber más público -entre ocho y diez personas- del que la sala podía acoger. Las sesiones son obligatoriamente abiertas al público.

A juicio de la edil socialista, "se podía haber modificado la ubicación de los bancos e igual podrían haber entrado", pero "tal y como estaban colocadas las sillas de los consejeros, no daba lugar a mucho más personal".

Este asunto "se debería haber solucionado antes, pero al ser un tema de salud -el argumento para no celebrar este jueves el Pleno- no nos podíamos oponer", ha continuado Pilar Pérez Lapuente, observando que "no nos podemos arriesgar a ningún contagio".

Los socialistas esperan que el Pleno se reúna este sábado, la fecha más próxima, ya que las sesiones se deben convocar con al menos 48 horas de antelación. "Estamos a la espera de que nos lo confirmen", ha declarado Pérez Lapuente.

MOCIÓN

En su moción, el PSOE proponía que el Consejo Comarcal condenara las declaraciones vertidas por Eloy Valero en redes sociales, que le reprobara y que dimitiera. Este concejal de Novallas es presidente de la Comisión de Cultura y tiene la delegación de Tradiciones Populares.

Pérez Lapuente ha insistido en que el PSOE considera "intolerables" las declaraciones de Valero", destacando que está desempeñando un cargo público "y representa a los ciudadanos", por lo que han vuelto a pedir su dimisión "inmediata" y que el PP le expulse de sus grupos municipal y comarcal. "No entendemos que el PP se cierre en banda a pedirle la dimisión", ha afirmado.

La viceportavoz socialista ha comentado que Eloy Valero ha acudido al salón de Plenos y "no ha dicho nada" mientras el público esperaba el inicio de la sesión.

Entre los insultos publicados en redes sociales, Eloy Valero hace referencia al vicepresidente del Gobierno de España, del que dice: "Es mejor pegarte un palizón y dejarte vegetal de por vida porque pegarte dos tiros es muy rápido". En la misma línea, Valero califica a Pablo Echenique como "cucaracha sin patas" o a mujeres que militan en Podemos como "guarras".