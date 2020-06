Trabajo y los agentes sociales vuelven a terminar sin acuerdo una nueva reunión para prorrogar los ERTE

Aún no hay fumata blanca para la extensión de los ERTE provocados por la crisis del coronavirus, aunque el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos seguirán negociando. Este jueves, Trabajo y los agentes sociales se reunieron de nuevo tras el fracaso del encuentro del miércoles para intentar reconducir las conversaciones, pero no hubo éxito pese que el departamento que dirige Yolanda Díaz flexibilizó su oferta.

En la reunión del pasado miércoles fueron dos los puntos fundamentales de disenso. Sindicatos y patronal (que presentaron una propuesta conjunta) pretendían que la extensión de los ERTE se hiciera en las mismas condiciones que hasta ahora, es decir, que empresas de todos los sectores puedan acogerse al mecanismo y que, además, el Gobierno mantuviera las abultadas exenciones en las cotizaciones sociales (de hasta el 85%) que las compañías pagan por cada trabajador.

Por el contrario, Trabajo abogaba por acabar con los ERTE por fuerza mayor totales, es decir, los que conllevan el cierre total de la empresa, dado que se entiende que ya se puede abrir habida cuenta de la reanudación de la actividad económica. Sí se mantendrían los ERTE por fuerza mayor parciales, pero solo para aquellas empresas afectadas por las medidas que aún están en marcha para contener la crisis del coronavirus y que puedan limitar, en alguna medida, la actividad laboral, como las limitaciones de aforo.

Este jueves, el Ministerio se ha abierto a mejorar las condiciones para que las empresas que lo necesiten pero que no puedan acogerse a un ERTE por fuerza mayor se acojan a un expediente por causas económicas, que no obstante (y salvo que se dicte lo contrario) tendría desventajas como que sí consume paro para los trabajadores. No obstante, mantiene su idea de rebajar las exoneraciones en las cotizaciones sociales con respecto a las que están actualmente en vigor.

Trabajo y los agentes sociales se han emplazado a seguir negociando, aunque el tiempo corre en su contra, ya que el Consejo de Ministros del próximo martes debería aprobar la extensión de los ERTE. Si finalmente no hay acuerdo, el Gobierno podría aprobar unilateralmente su propuesta, que pasa por ir reduciendo las ayudas a las empresas con ERTE progresivamente en julio, agosto y septiembre, como ya se ha hecho en mayo y junio, primando la reincorporación de trabajadores con reducción de jornada frente al mantenimiento de la suspensión.