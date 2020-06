Consultorio de Vivienda: "No me recogen la basura porque no va en la bolsa azul, ¿pueden hacer eso?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Música desde el parque

PREGUNTA Frente a mi casa hay un pequeño parque con ocho bancos en los que se junta una pandilla de adolescentes que se dedican a poner música con unos altavoces portátiles a volumen bastante alto desde las 20:00 y hasta medianoche. ¿Qué se puede hacer para que de una vez por todas cesen esta actividad tan molesta?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Al tratarse de una zona pública es el Ayuntamiento el que puede establecer medidas al respecto. Pueden presentar un escrito con las denuncias para intentar que trasladen los bancos a otras zonas.

Consumo de marihuana

PREGUNTA Me gustaría saber si es ilegal el consumo propio de marihuana en tu casa. Un vecino que vive tres o cuatro bungalow más abajo vino a las 3 de la mañana mientras me fumaba un porro y me gritó y amenazó. ¿Me puede denunciar por el olor si le llega?

RESPUESTA DE LA EXPERTA El consumo para uso propio dentro de su casa en proporciones que no supongan indicio de tráfico o destinado a su venta no está prohibido. Ahora bien, debe tener en cuenta que el olor de la marihuana es potente y puede molestar a las personas que viven en viviendas colindantes, como así ha ocurrido.Por ello, es aconsejable que intente fumar en el interior de su casa.

Reutilización de bolsas

PREGUNTA En mi comunidad tenemos un servicio de recogida de basuras contratado. Ahora unos cuantos han decidido que si no se usan las bolsas del color correspondiente no se recogerá la bolsa de ese vecino.

Yo suelo reutilizar las bolsas de la fruta o las del super para ello ya que mi sueldo no da para mucho y procuro recortar gastos, además, que llenar una bolsa de ese tamaño (azules), me supondría tener la basura una semana en casa. ¿Pueden negarse a recoger mi basura si estoy pagando por ese servicio al igual que el resto?

RESPUESTA DE LA EXPERTA La normativa obliga a reciclar de forma que, por ejemplo, no se junten plásticos con orgánicos pero no dice de qué color tiene que ser la bolsa. Ahora bien, en ese caso, si le recogen la basura, deberá identificar el contenido de cada una de las bolsas para que pueda reciclarse correctamente.

Uso de mascarillas

PREGUNTA Me gustaría saber si es obligatorio el uso de las mascarillas en las zonas comunes de una comunidad, como escaleras, ascensor, rellanos, etc, ya que te encuentras a la gente sorpresivamente y no se puede mantener la distancia de dos metros. No es un sitio público pero en él entran personas que son ajenas a la finca como repartidores, fontaneros, etc.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En espacios cerrados sí es obligatoria y en espacios abiertos cuando no se pueda mantener la distancia interpersonal de 2 metros.

Agua no potable

PREGUNTA Vivo en un piso alquilado con calefacción central. Tengo el problema de que el agua no es potable, siendo evidenciable mediante el color del agua y la deposición de partículas. ¿Qué podría hacer para anular el certificado de habitabilidad de dicha vivienda? Hablar con el dueño ha sido en vano.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Denunciar los hechos ante el Ayuntamiento para que pasen a realizar una inspección del agua.

Dejar de ser presidente

PREGUNTA Mi marido es el presidente de la comunidad y, según tenemos entendido, el mandato es por un año. Hablando con el administrador, mi marido le dice que hay que hacer el cambio de presidente y vicepresidente, ya que se acordó hace años en junta que iba a ser rotatorio el cargo y vicepresidente sería el presidente saliente.

Pues bien, el administrador dice que no se puede hacer el cambio sin hacer una junta de vecinos. Mi marido dice que si es rotatorio no haría falta hacerla, solo comunicarlo a los vecinos. Nos gustaría saber cómo solucionar esto ya y dejar el cargo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Aunque figure ese turno rotatorio, siempre es necesario un acuerdo de junta que figure en el libro de actas en el que constará quién es el nuevo presidente.

Niños jugando

PREGUNTA Vivo frente a un parque infantil (ahora afortunadamente cerrado) que pusieron unos años despues de que yo viniera a vivir en mi actual domicilio. Está situado frente a la ventana de mi dormitorio, a 5 o 6 metros del portal.

El problema es que en verano los niños juegan hasta altas horas de la noche y cuando llamas a la policia local, las respuestas son de todo tipo. Cierre usted la ventana, no vamos a intervenir por ser menores y hace calor, etc.

¿Hay alguna norma para que los parques estén separados de las casas? ¿Qué pasa cuando la policia local simplemente pasa del tema?