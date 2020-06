Consultorio de Vivienda: "¿Puedo pedir que me rebajen el alquiler si este verano no abrirán mi piscina?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Tiran huevos a la terraza

PREGUNTA Vivo en un piso en primera planta de una comunidad y tengo una terraza amplia a la que un vecino se dedica a arrojar huevos, llevo contadas varias docenas.

La policía municipal, al ver los efectos, señala un edificio cercano pero no sabemos exactamente desde qué ventana se producen los lanzamientos, con lo cual no pueden hacer más. ¿Qué puedo hacer para saber quién es y tomar las acciones consecuentes?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Intente controlar las horas para ver cuándo ocurre y así pueda tomar alguna imagen pero dependiendo de la situación de los edificios lo veo complicado a los efectos probatorios.

Poner un toldo diferente

PREGUNTA Vivo en Valencia capital en una finca en la cual somos 25 vecinos y quisiera poner un toldo. Mi duda es la siguiente: actualmente todos los todos los que hay en la fachada de la finca son de color verde liso, ¿podría yo poner uno en color verde a rayas? o ¿por ello me podrían multar o hacerlo quitar?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Debe comprobar si existe alguna norma aprobada al respecto sobre el modelo de toldo en la comunidad. En defecto de norma y, a efecto de mantener la estética del edificio, lo aconsejable es mantener el mismo modelo.

Ruidos del niño vecino

PREGUNTA Tengo una vecina con un niño de 6 años hiperactivo. Es un problema mal gestionado por parte de su madre, con la que vive sola. El niño da golpes en la pared.

Al haber un niño por medio es un tema "candente" pero yo tengo derecho a estar tranquila en casa y no lo estoy con esa criatura gritando cuando quiere y dando patadas en la pared.

No hay buena relación con la madre por mi parte, no la veo receptiva para ello. ¿Qué puedo hacer? No tengo dinero para silenciar la pared que nos une.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si la situación persiste, deberá iniciar los trámites para ejercitar una acción de cesación por actividades molestas prevista en el art. 7.2 LPH.

Un desastre de patio

PREGUNTA Vivo en un bloque que tiene un patio comunitario bastante grande, que pertenece a la vez a otras dos comunidades distintas (somo tres portales). El patio está totalmente dejado, salen hierbas, el suelo levantado, hay vecinos que lo utilizan de vertedero, tienen bicicletas viejas, parrillas de coches... un desastre.

He hablado con la gestora de mi comunidad (nosotros la tenemos constituida, con CIF, las otras dos no lo sé) y me dice que ha preguntado a las otras dos comunidades y que no quieren arreglar el patio, ¿puedo hacer algo para obligar a arreglarlo pagando a partes iguales las tres comunidades?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si el patio pertenece a las tres comunidades todas están obligadas a contribuir a su mantenimiento para que, al menos, cumpla una condiciones mínimas de salubridad e higiene. En su defecto, deberán acudir a la vía judicial.

Humedades en el sótano

PREGUNTA Vivo en un semisotano (bajo) y tengo humedades. Poder quitarlas no parece barato, ¿debo hacerme cargo yo sola como propietaria o la comunidad debe pagar también?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Debe tener un informe técnico que concrete el origen de las humedades. Si se debe a filtraciones por capilaridad que provienen del subsuelo, deberá hacerse cargo la comunidad dado que afecta a la habitabilidad de la vivienda.

Sin piscina

PREGUNTA Ahora que llega el tiempo de piscinas y debido al coronavirus muchas comunitarias no van a poder abrir, me gustaría saber si los inquilinos de urbanizaciones pueden reclamar al propietario una rebaja de la cuota de alquiler debido a los gastos que no se generarán como socorrista, consumo de agua, etc.