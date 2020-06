Un gurú que afirmaba tener poderes para curar el coronavirus a base de besos contagia a 20 personas y termina muerto

Aslam Baba era un líder espiritual que contaba con miles de seguidores en la ciudad de Ratlam, India, hasta tal punto que muchos llegaban a considerarlo una especie de Dios. Además, defendía que era capaz de curar el Covid-19 por medio de la fe, algunos rituales y sus poderes.

Según relatan los testigos, sus seguidores no dudaban y creían ciegamente en él, a pesar de no tener ninguna evidencia científica. Sin embargo, el pasado 3 de junio le fue diagnosticada una neumonía atípica y al día siguiente falleció, según informó el diario The Print y recoge SDPNoticias.

Los médicos dan por seguro que al menos 20 personas han sido contagiadas por este gurú, debido a su método de besar las manos para curar. Tras su muerte, la policía local descubrió que al menos 50 personas tuvieron contacto directo con Baba.

Antes de fallecer, este líder espiritual estaba muy cerca de ser denunciado por las autoridades por difundir información falsa y no cumplir las normas sanitarias establecidas. En la India rondan ya los 10.000 fallecidos por coronavirus y los contagiados ascienden a 343.000.