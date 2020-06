'Frozen II' llega a Disney+: así puedes ser uno de los primeros en disfrutarla desde casa

Apenas quedan unos días para la llegada oficial del verano, pero el próximo 19 de junio se estrena en Disney+, el servicio de streaming de la factoría de los sueños, un título que nos va a dejar helados... ¡y lo estábamos deseando! Frozen 2 desembarca en el catálogo oficial de la plataforma siete meses después de su estreno en la gran pantalla, uno de los más esperados tras el éxito de la primera parte del reino del hielo. No cabe duda de que Frozen, que ha conquistado a pequeños y a mayores, pasará a la historia como una de las películas más taquillerasde la producción reciente de la casa del ratón y, también, como una de las más rentables, puesto que sus productos de merchandising no dejan de crecer.

Así, Ana, Elsa, Olaf y el resto de personajes de la cinta han conseguido hacerse hueco en muchos hogares en los que la banda sonora siguen siendo el famoso Let it go. Esta segunda entrega también promete una canción pegadiza en la que, además, participa David Bisbal para la versión de los créditos. Pero, además, nos asegura una nueva aventura en compañía de los protagonistas, que emprenden un viaje a lo desconocido para descubrir el origen de los poderes mágicos de Elsa y, así, volver a salvar a Arendelle.

Así que, ¿qué mejor plan para un jueves por la tarde? Tanto si en tu casa el Suéltalo es el himno oficial como si te dejaste cautivar por el adorable Olaf, mañana tienes una cita en Disney+. ¿Se te ocurre mejor forma de aprovechar los siete días de prueba gratis de este servicio?

'Frozen 2' ya ha llegado al canal de 'streaming'. Disney+

Además, la esperada llegada de la precuela a Disney+ viene con sorpresa incluida. Mañana también estará en streaming el especial Mucho más allá: así se hizo Frozen 2, una docuserie de seis capítulos con la que adentrarse en The Walt Disney Animation Studios y descubrir cómo se hizo esta película, paso a paso.

Mucho más ‘Frozen’ en Disney+

Si nuestros hijos (y nosotros) somos fieles seguidores de las aventuras de Elsa, Ana y Olaf, en Disney+ están todos los contenidos protagonizados por esta pandilla animada dispuesta a refrescarnos los primeros días de verano

1 Los inicios: ‘Frozen: el reino de hielo’ Ya han pasado siete años desde que se estrenase la primera entrega de esta película, una de las favoritas de Disney de los últimos años y también de las más polémicas. Una aventura nival con dos protagonistas femeninas y canciones que pasarán a la historia que no importa cuantas veces se haya visto: siempre apetece volver a darle al 'play'.

2 'Frozen Fever' Quienes ya estén suscritos a la plataforma de la factoría de los sueños sabrá que en su ya extenso catálogo destacan los cortos animados que han ido haciendo desde sus comienzos. Eso incluye, como cabe esperar, el protagonizado por Elsa, sus poderes y algún que otro desencuentro.

3 'Lego Frozen: luces de invierno' Convertidas en figuritas de Lego, Elsa y Ana se embarcan en una aventura para intentar encontrar la aurora boreal. Una miniserie de cuatro capítulos con tintes navideños que, sin embargo, es perfecta para disfrutar de las sobremesas.

