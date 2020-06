Choque de barones socialistas sobre si vetar o no a los residentes en Madrid

La polémica por los desplazamientos desde la Comunidad de Madrid a otros rincones de España cuando llegue la llamada 'nueva normalidad' sigue candente y ha evidenciado una importante diferencia de criterios entre barones socialistas como el castellano-manchego Emiliano García Page y el asturiano Adrián Barbón.

El presidente del Principado ha considerado este miércoles que en España se había establecido un plan de desescalada que había que completar para llegar a la 'nueva normalidad' y que en varias comunidades, Castilla y León, Cataluña y Madrid, este precepto no se ha cumplido.

"Saltarán directamente a la movilidad plena sin pasar por la fase 3 y eso es un riesgo sanitario", ha valorado Barbón. "Aquí hay un problema y es que la Comunidad de Madrid muchas veces se cree que la política empieza y acaba allí y eso no es así", ha abundado, a la par que ha rechazado a quienes le han considerado "cateto" y los que ven en sus palabras lo que se ha denominado como 'madrileñofobia'.

"A mí no me gusta nada el miedo a nadie", ha dicho por su parte la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, preguntada por esta cuestión. "A mí me gusta que la gente venga (...) será también que yo he venido", ha agregado, en alusión a que no es natural de Gijón, sino de Oviedo

Madrileños manifiestan su opinión sobre la "madrileñofobia", considerándolo "injusto" porque Madrid "siempre ha sido una ciudad que ha acogido muy bien a todo el mundo". Madrileños manifiestan su opinión sobre la "madrileñofobia".

En una posición muy distante a la del presidente asturiano se ha mostrado también su compañero del PSOE, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, una comunidad que mantiene innumerables vínculos de todo tipo con Madrid.

Page ha asegurado que no entiende la razón por la cual algunos territorios se muestran contrarios a la llegada de vecinos de madrileños, y sin embargo, "celebran" que lleguen turistas desde Baviera.

Tras recordar que Castilla-La Mancha, como Castilla y Léon, se han visto "irradiadas" por Madrid como foco principal del coronavirus, el líder del Ejecutivo castellano-manchego se ha mostrado con los brazos abiertos a la llegada de madrileños.

Por la 'madrileñofobia' le han vuelto a preguntar al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. "No comparto todo lo que signifique estigmatizar a determinadas regiones, o enfrentarnos entre españoles, en base a criterios poco científicos, poco académicos y poco rigurosos y que tienen más que ver con fobias un tanto cuestionables", ha apuntado el también portavoz del Gobierno.

"De hecho, creo que en Asturias, en Cantabria y en cualquier comunidad autónoma hay más gente esperando que los madrileños acudamos allí como cada año a ver a nuestros familiares y amigos y a pasar allí un tiempo de descanso, que personas contrarias a que nos movamos (de Madrid), ha abundado el vicepresidente madrileño.