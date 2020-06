"A mí no me gusta nada el miedo a nadie", dice la alcaldesa de Gijón sobre la 'madrileñofobia'

"A mí no me gusta nada el miedo a nadie", ha apuntado sobre lo que se ha venido a acuñar recientemente como 'madrileñofobia', en un querer hacer ver que el recibir visitantes de Madrid aumenta el riesgo de contagios por COVID-19. Así lo ha indicado a los medios de comunicación tras un acto en el Ayuntamiento.

"No me gustaría tampoco que lo dijeran de mí ni de nadie", ha recalcado, para después indicar que siendo conscientes de que ha habido comunidades autónomas donde ha habido un mayor foco, entiende que las autoridades sanitarias han respondido suficientemente para asegurar a todos la salud.

"Prefiero hacer un discurso hacia dentro", ha apuntado para después recalcar que prefiere recomendar quedarse en la ciudad, antes que decir que no vengan otras personas. Para ella, son discursos "complicados" porque dentro de unos tres o cuatro meses o el año que viene "les vamos a pedir que vengan", ha apostillado.

"A mí me gusta que la gente venga", ha reconocido. "Será también que yo he venido", ha señalado con alusión a que no es natural de Gijón, sino de Oviedo. Con todo, ha insistido en que no es de un discurso de cierre, a no ser que sea estrictamente necesario.

No obstante, ha apelado a actuar con prudencia y seguir con las medidas de higiene, la distancia social y las mascarillas, entre otras. "Tenemos que convivir", ha apuntado, al respecto.