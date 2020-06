SinCienciaNoHayFuturo: la manifestación virtual que pide más visibilidad y financiación para la Ciencia

La plataforma 'Ciencia con Futuro' junto a María Cholvi, una estudiante de farmacia, han convocado una manifestación virtual para reunir a científicos, estudiantes y "todo aquel que quiera sumarse a este movimiento", con el objetivo de pedir una mejora de condiciones y más visibilidad y financiación para la Ciencia.

A través del hashtag #SinCienciaNoHayFuturo, las redes llevan toda la mañana inundada de mensajes de apoyo a la iniciativa, que busca llamar la atención sobre una problemática de la que el sector lleva quejándose años. La manifestación, convocada para las 12.00 horas, ya ha recibido el apoyo de las principales universidades, organizaciones y asociaciones científicas del país.

"La ciencia nace cuando alguien empieza a cuestionar lo que le han enseñado, el porqué de las cosas", afirma María Cholvi en una artículo publicado en 'El País'. "La ciencia es para avanzar. Un día fui a preguntar si podría hacer prácticas. Me entraron en un laboratorio. No había nada. No había ni una línea de investigación abierta porque no tenían financiación. Por eso, hoy, todo el mundo gritará #SinCienciaNoHayFuturo", añade.

Más financiación para la investigación

La petición principal de esta protesta es una mayor financiación para la investigación del sector. "En España, no hay una financiación base para la investigación", afirma el biólogo Luis Escudero en redes sociales, añadiendo que "eso complica mucho las cosas. Sin la financiación del plan nacional, un equipo no tiene medios para continuar ninguna investigación. El sistema fomenta el cortoplacismo y dificulta la aparición de nuevos grupos".

Según cuenta, la financiación va dirigida principalmente a la contratación de personal y a la compra de material necesario para investigar. No obstante, la mayoría de grupos de investigación dependen de ese plan nacional que "debido a los retrasos, mucho personal técnico y en formación se queda sin contrato". Esta problemática también afecta a las empresas, que, con los recortes, ven perjudicada su función de venta y distribución de productos necesarios para la investigación.

En definitiva, la reivindicación de Escudero, que engloba a la de todo el sector científico, va dirigida a "una financiación basal que fuera a los centros de investigación y que permitiera seguir desarrollando los proyectos en marcha, no tendría un coste muy alto y beneficiaría mucho a la ciencia en España".

Universidades y asociaciones científicas se unen a la iniciativa

Desde que se anunció la convocatoria de esta manifestación virtual, asociaciones científicas y universidades de toda España, así como científicos, investigadores y estudiantes, han mostrado su apoyo a la iniciativa, reclamando al Gobierno una mejora de las condiciones del sector de la Ciencia en el país.

