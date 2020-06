Pablo Motos, sobre las redes sociales: "Parece muy divertido acosar a alguien de forma anónima y joderlo"

El hormiguero conectó este martes con Jaime Cantizano, con el que Pablo Motos y su equipo charlaron sobre las curiosidades de su programa de radio en Onda Cero, Por fin no es lunes, durante el confinamiento y de la actualidad política.

"He leído unas declaraciones tuyas en las que dices que has bajado en un peldaño el optimismo", le comentó el presentador a su invitado. "Había semanas que veía la sesión del Congreso y acababa deprimido", afirmó Cantizano, mientras que Cristina Pardo añadió: "No me extraña...".

"Te están obligando a estar en un bando o en el otro. Te empujan para saber qué opinas y qué tienes que decir porque tienes que estar con nosotros o frente a nosotros", señaló el locutor de radio.

Cantizano continuó afirmando que "a vosotros también os pasa, dais una opinión, y depende de quién la escuche la intérprete de una manera totalmente distinta. Te sitúan en un lado o en el otro con la misma opinión".

Motos comentó que "se supone que estamos en contra de la violencia más que nunca, pero el nivel de violencia verbal que hay ahora y de acoso en las redes sociales... no sé cómo se llama eso".

A lo que Cantizano le contestó que "en mi programa hablamos con unos expertos sobre la desescalada del odio porque el confinamiento nos ha tensionado a todos, pero el nivel de crispación en muchos terrenos no es normal".

Jaime Cantizano, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"La queja es como la heroína. Te quejas y no te das ni cuenta, de repente, todo el mundo te hace caso y tú sigues quejándote. Cuando te das cuenta eres 'quejainómano' y ya no puedes parar, forma parte de tu vida o de tu entretenimiento", afirmó el presentador de El hormiguero.

Que añadió: "Si lo separas sería alucinante porque la gente que no está enfadada, pero hace como que lo está para pertenecer a un grupo o para divertirse, porque resulta que es muy divertido acosar a alguien de forma anónima y joderlo. Debe de ser un placer extraordinario".

Santiago Segura ironizó comentando que "hay sitios en los que eso no pasa como, por ejemplo, twitter", mientras que Cantizano añadió riendo: "Que te lo digan ti Santiago, bueno, que nos lo digan a todos...".