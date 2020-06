Coronavirus.- Bioparc torna aquest dijous amb aforament limitat al 35% fins a 2.200 persones i recorreguts d'un sentit

En aquesta primera etapa d'obertura hi ha cinc itineraris de sentit únic per a recórrer amb comoditat tots els hàbitats recreats: Sabana, Madagascar, Selva equatorial, Cova de Kitum i el Llac dels Elefants.

Per a facilitar l'accés i garantir la comoditat, els visitants han de reservar l'entrada almenys amb un dia d'anticipació a través de la pàgina web, on poden escollir la seua data i hora preferida, informa el parc en un comunicat.

L'horari és de 10.30 a 19.30 hores, amb accés en intervals de 30 minuts i l'última entrada a les 17.30. Hi ha un plànol especial que es pot descarregar a través d'un codi QR per a veure els itineraris i les recomanacions de visita.

Com a aforaments especials, els espais coberts, edificis o àrees singulars tenen un aforament limitat al 35% de la seua capacitat i personal addicional per a informar i vetlar pel manteniment de la distància de seguretat.

També tornen els serveis de restauració i botiga amb les condicions de seguretat, autoprotecció i distanciament social. Totes les instal·lacions i equipaments són desinfectats i higienizats periòdicament.

Entre les mesures està la distància d'1,5 metres senyalitzada en els espais requerits com a zones d'accés, l'ús recomanat de mascareta en els espais oberts i obligatòria en tancats i punts de desinfecció amb gels hidroalcòholics per tot el recorregut.

Bioparc apel·la a la responsabilitat personal dels visitants i posa l'accent a respectar en tot moment les instruccions indicades pel personal per a gaudir d'una visita alegre i segura.

Torna "amb tot l'entusiasme" després de treballar per a conservar el parc en condicions òptimes i amb l'equip bolcat a garantir el benestar animal. Els milers d'exemplars han viscut aliens al que ocorria en l'exterior, amb el que "ara és el moment que els visitants tornen a sentir la naturalesa salvatge".

BABY BOOM AMB ESPÈCIES EN EXTINCIÓ

El 'baby boom' d'aquesta atípica però esplendorosa primavera ha portat precioses cries de diverses espècies, algunes en perill crític d'extinció. L'última, el nadó hipopòtam, ja joguineja envoltat de peixos.

Per a aquesta tornada, el parc llança preus especials de 20 euros per a les entrades generals i de 15 per a les infantils. Les persones que tenen el passe anual 'B!' tenen una operativa especial de reserva de visita anticipada.