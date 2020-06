Palmira, la espectadora más famosa de '¡Ahora caigo!, recibida con alfombra roja a su regreso

Tras la alerta sanitaria, los programas de televisión dejaron de tener público para guardar la distancia de seguridad y evitar la propagación del coronavirus entre los espectadores que acuden a los platós.

Uno de ellos fue ¡Ahora caigo!, que los sustituyó por figuras de cartón, pero poco a poco, según se iba pasando de fases, han ido apareciendo varias personas en las gradas mezcladas con las figuras.

Este lunes fue un día de celebración para el concurso de Antena 3, ya que volvió una de sus espectadoras más famosas y una de las grandes animadoras de la grada, Palmira, que fue recibida con un mambo y una alfombra roja después de tres meses sin acudir a ¡Ahora caigo!

"Muchísimas gracias, la verdad es que no lo merezco. Gracias por este detalle, por esta alfombra roja. Al final solo soy un humilde presentador que hace su trabajo con dedicación", afirmó Arturo Valls al comenzar el programa.

Pero, tras decir eso, se llevó la mano al oído para escuchar lo que le decían desde realización, y no era otra cosa que la alfombra no era para él: "Si no es para mí: ¿Para quién es?", preguntó.

Entonces empezó a sonar la música y por las escaleras apareció Palmira, la espectadora con más ritmo de la grada del concurso, que no paró de lanzar besos a todo el mundo: "Esto es que ya vuelve la normalidad", afirmó el presentador.

Valls señaló que "queremos que seas permanente aquí, que te quedes con nosotros", y Palmira se lo agradeció: "Muchas gracias y quiero saludar a todo el público de España y de fuera, me mandan muchos mensajes porque quieren verme. ¡Ya me tenéis aquí!".