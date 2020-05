Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!': "El bicho este nos ha congelado la sonrisa"

Poco a poco los programas de televisión intentan volver a la normalidad dentro de unas medidas de seguridad que no habían vivido nunca, y este lunes ¡Ahora caigo! se volvió a emitir con varias novedades.

La primera de ellas es que no había público en las gradas del concurso de Antena 3, y con su presentador, Arturo Valls sentado en ellas: "Que ganas teníamos de volver, aunque no ha sido de la manera que estábamos acostumbrados", afirmó.

"No puede ser, el bicho este lo ha puesto todo patas arriba, nos ha congelado un poquito la sonrisa", comentó Valls. "No tenemos público porque les pondríamos en peligro y les voy a echar mucho de menos", añadió.

También comentó que "todo el equipo está siguiendo todas las normas de seguridad, pero hay algo de lo que no se pueden proteger, de mis chistes malos, van a seguir siendo igual que siempre".

Entonces, Valls se levantó y afirmó que "voy a hacer una cosa que no he podido hacer nunca". El presentador se puso a caminar por los asientos de las gradas "haciendo el tonto por aquí", pero en un salto tropezó y casi se va al suelo: "Por eso no lo había hecho antes".

Otro de los cambios del retorno de ¡Ahora caigo! a la parrilla es que "no tengo que llamar a los concursantes porque ya están aquí y son 'Los once fantásticos'", destacó el presentador.

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

"Para situaciones excepcionales, concursantes excepcionales, gente que nos ha dejado momentos épicos y brillantísimos. Con ellos vamos a jugar durante diez programas, cada día los mismos, y no van a luchar por los 100.000 euros", explicó el presentador.

Y continuó, antes de dar comienzo al concurso, que "van a pelear por un objetivo, acumular cuantos más oponentes, mejor. El motivo es que el último día, el que más haya tumbado, jugará en el centro por ¡200.000 euros!".