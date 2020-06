Coronavirus.-Denunciadas 156 personas por incumplir las medidas este fin de semana, 131 por no usar mascarillas

20M EP

La Policía Local de Málaga ha denunciado desde las 07.00 horas del pasado viernes, 12 de junio, a la misma hora de este lunes a un total de 156 personas por el incumplimiento de las medidas preventivas derivadas del estado de alarma por el COVID-19. De estas, durante este fin de semana, 23 han sido por no mantener el distanciamiento social de al menos dos metros; 131 por no usar mascarillas y el resto, dos, por no cumplir otras medidas decretadas.