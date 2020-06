Críticas a Bunbury por sumarse a las teorías de Miguel Bosé contra Bill Gates y por apoyar el rechazo de Trump a la OMS

Primero Miguel Bosé, después Kase.O y ahora Enrique Bunbury. El cantante zaragozano desató la polémica este fin de semana en las redes sociales tras manifestar su apoyo a una campaña contra Bill Gates por su supuesta intención de "dominar el mundo"; y también por apoyar la decisión de Donald Trump de romper la relación de Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud.

El compositor, que compartió en su perfil de Twitter un cartel contra el magnate de Microsoft, confirmó recientemente su posición en una entrevista para el medio GQ, en la que fue preguntado sobre la gestión de la crisis de la Covid-19 por parte de los gobiernos y de las instituciones. "Una cosa son los intereses y los pensamientos de Bill Gates y de la OMS y otra cosa son los derechos individuales de cada país", avanzó.

"No quiero utilizar la palabra 'dictadura' tan fácilmente porque hay gente que dice 'esto no es una dictadura, es una pandemia'. Lo cierto es que hay normas que quieren imponer de forma global que no deben ser aceptadas contra los pueblos independientes. Que Argentina tome sus propias decisiones, que España tome las suyas, que México y Alemania igual, y que sean independientes a lo que quieren Gates y la Organización Mundial de la Salud", añadió el cantante.

Tras sus palabras, el entrevistador le preguntó si Trump había hecho bien por sacar a EE UU de la OMS, a lo que Bunbury contestó: "Claro". Y matizó: "No quiero hablar de forma general, pero particularizando solo por una vez y que no se haga costumbre, estoy de acuerdo en algo con Trump".

En este sentido, opinó sobre las teorías de la conspiración sobre los nano-chips que Gates querría implantar a la población a través de vacunas: "No tengo dudas al respecto porque yo soy una persona totalmente sana que no tiene la necesidad de... Mira, no tengo miedo, la situación actual se dio con la finalidad de crear un pánico y generar una necesidad. Y yo, no tengo miedo", apuntó.

Finalmente, consideró que "el ciudadano" y "su médico" son quienes deben tomar las decisiones sobre su salud al margen de las élites: "Dejar que las decisiones médicas las tomen gobiernos o instituciones por encima de la gente, es extremadamente peligroso, no es recomendable, no sé a quien se le ha ocurrido pero tira por tierra todos los derechos constitucionales del planeta".

De este modo, las redes sociales se llenaron de reproches por sus declaraciones. "Miguel Bosé, Bunbury... ¿Todos somos conspiranoicos o vemos ya un fallo irreparable en Matrix?", "Hay algo intrigante en lo de Bunbury uniéndose a la banda lisérgica de Miguel Bosé" o "Enrique Bunbury estaba más guapo como Héroe del Silencio', literalmente" son algunos de los comentarios de los usuarios.

Kase. O critica las vacunas y después pide disculpas

El rapero Kase.O también recogió una lluvia de críticas en las redes sociales después de considerar en un vídeo de Instagram que el autismo es consecuencia de las vacunas, ya que algunos bebés reaccionan de forma negativa cuando se las suministran tras nacer. Por ello, tuvo que disculparse.

"Pido perdón de corazón por haber metido la pata en un tema tan sensible que afecta a miles de personas", dijo antes de añadir que "es como si digo que en una película decían que Hitler es bueno y solo cortamos el trocito que digo que Hitler es bueno". De este modo, visiblemente arrepentido, el artista zanjó su comunicado asegurando que "no era más que un comentario a un documental sesgado y fuera de contexto".

Nunca me gustaron Bosé, Osborne, Marta Sánchez, Soto, Bunbury ni tanta mierda patrañas, así que con el paso de los años estoy muy orgullosa de mi sentido del gusto 😂😂 — REPUBLICANA 💜 🔻 (@JuanyGar63) June 14, 2020

Miguel Bosé, Bunbury... ¿Todos somos conspiranoicos o vemos ya un fallo irreparable en Matrix? — Javier Villamor (@JavierVillamor) June 14, 2020

Bunbury, Kase O ,yo, Nacho Vidal, un sapo, Fernandez Diaz y el diablo, no sé...piensalo pic.twitter.com/xB5VhEYp1r — Miguel Nosé (@MiguelN0se) June 14, 2020