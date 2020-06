Lambán saluda el plan de apoyo a la automoción pero pide que no se centro sólo en vehículos eléctricos

"Celebro y aplaudo con mucha alegría que exista un plan para la automoción y no tengo duda de que las medidas serán interesantes y espero que desde el punto de vista energético sean neutras porque si solo se incentiva la compra de vehículos eléctricos no surtirá efecto".

Así lo ha señalado Lambán en rueda de prensa tras la decimocuarta videconferencia de dirigentes autonómicos con el presidente de España, Pedro Sánchez, para tratar el estado de alarma y el desconfinamiento por el coronavirus.

El dirigente aragonés ha señalado que esta cuestión había sido solicitada de manera "reincidente" y "continua" durante los tres meses del estado de alarma por su Gobierno y ha considerado que es "fundamental para el robustecimiento" de un sector "esencial" para la economía de Aragón. "Estoy plenamente satisfecho de que se produzca y se desarrolle".

No obstante, ha solicitado que este plan de impulso se lleve a cabo "de manera rápida" para que se mantenga el empleo y para poder competir con otros países europeos productores de vehículos. Además, ha instado a que el proyecto no se centre únicamente en los vehículos eléctricos y ha considerado que un "plan renove cambiando vehículos viejos por nuevos no tendría sentido".

El jefe del Ejecutivo aragonés ha indicado que los automóviles eléctricos son "el doble o el triple de caros que los convencionales" y ha aludido a la dificultad que tienen de transitar por la totalidad el territorio español ante la falta de puntos de recarga.

TURISMO

Por otra parte, Lambán ha calificado la apertura de fronteras, que se producirá el próximo 21 de junio, como "una noticia abolutamente espléndida" para el turismo del altoaragón.

En materia de turismo, se ha referido al plan de este sector anunciado por Sánchez para destacar que él mismo fue el primer presidente que pidió un plan de rescate del turismo y ha considerado que "dará otra satisfacción importante al sector".

RESIDENCIAS DE MAYORES

Por otro lado, el dirigente aragonés ha mostrado su malestar con el hecho de que en la última semana las comunidades autónomas hayan hecho una utilización "espuria" de datos en relación con las residencias. Así, ha lamentado que se cuestionara el trabajo de estos centros en Aragón "por la utilización de las cifras de una manera perversa".

En este sentido, ha alegado que la comunidad aragonesa, con una población muy envejecida y donde es lógico que haya más fallecidos en este sector de población, también es una de las comunidades autónomas que tiene más plazas de residencias, en concreto, el 6,38 por ciento de las personas mayores están institucionalizadas, frente al 4,05 por ciento de la media española.

Sin embargo, atendiendo al número de fallecidos en residencias, ha señalado que en España ha muerto el 5,22 por ciento de los residentes, mientras que en Aragón esta cifra es del 4,11 por ciento. "Yo podía haber abierto todos estos debates pero no me ha parecido razonable responder a este tipo de acusaciones absolutamente irresponsables", ha aseverado.

Lambán ha recordado que se han vivido "momentos muy duros", que "seguirá siendo duro gestionar la crisis económica que viene tras la sanitaria" y ha emplazado a colaborar para alcanzar la "unidad" en las medidas que se lleven a cabo en el futuro.

MEDIO RURAL

Por otra parte, ha avanzado una medida destinada a incentivar inversiones en el medio rural, que será planteada de manera conjunta por las comunidades autónomas de Aragón, Castilla La Mancha y Castilla y León para elevar a la Unión Europea, siguiendo el criterio de normas ya vigentes para zonas del norte europeo.

Así, ha recordado que en marzo de 2019, el Gobierno de Aragón ya trasladó al Ejecutivo central que, tras analizar las normas de la Unión Europea en relación con las zonas despobladas, existía una dirigida a zonas de baja densidad del norte de Europa que podían recibir ayudas de Estado para desgravarse hasta el 20 por ciento de la seguridad social de empresas que invirtieran o se mantuvieran en el territorio.

"Esta es una ayuda magnífica para incentivar la creación de empresas", a la que según Lambán pueden acogerse provincias como Teruel, Soria y Cuenca. Por ello, los presidentes de las comunidades de Aragón, Castilla La Mancha y Castilla y León volverán a replantear la cuestión porque "hay normas que nos avalan" y porque es una fórmula "formidable" para atraer inversiones al territorio. Ese acuerdo entre las tres comunidades será trasladado la próxima semana al Gobierno de España.

En relación con las zonas más despobladas, Lambán ha indicado que, en conversaciones con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, se habría contemplado que el FITE de Teruel pudiera ser firmado en el mes de septiembre.

Con ello, se permitiría cumplir con algunas de las medidas contempladas en la Estrategia Aragonesa de Recuperación Económica y Social, que precisa de recibir la parte correspondiente de los 16.000 millones del Gobierno de España, así como la de los 177.000 de la Unión Europea.

ARAGONESA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

A este respecto, el jefe del Ejecutivo regional ha destacado que la reformulación del presupuesto para atender a la Estrategia Aragonesa de Recuperación Económica y Social está "casi cerrada" y, aunque no ha detallado cifras, ha indicado que será "superior al 10 por ciento del presupuesto".

Por último, ha destacado que habrá medidas de liquidez para los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus, como son el comercio, turismo y autónomos, así como ayudas para sufragar los gastos derivados de la COVID-19 y bonificaciones a la Seguridad Social para incentivar la contratación, entre otras cuestiones.