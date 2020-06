Olona acusa a Marlaska de "odiar a la Guardia Civil" e insinúa que ocultó información de ETA hace veinte años

"Le pido que aflore la verdad y que diga a su presidente, al PSOE y a todos los presentes en esta Cámara qué ocurrió hace 20 años en Bilbao y cómo tuvieron que recordarle que la lucha contra ETA no es compatible con la cobardía, y qué hizo usted o, más bien, qué dejó de hacer como magistrado para evitar que determinada información saliese a la luz pública". Con estas palabras, la portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, puso todos los focos sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Después de acusarle de "odiar a la Guardia Civil", la diputada insinuó que ocultó información sobre la banda terrorista.

Ni Vox ni Interior se han pronunciado sobre el asunto, pero Olona se refería al asesinato de José María Lidón, compañero y mentor de Marlaska, asesinado por ETA en 2001. "Sea lo suficientemente valiente", le respondió al ministro a este respecto. "Yo me he librado hace mucho tiempo de la dictadura de la mirada ajena pero también de los silencios", le reprochó Marlaska visiblemente enfadado.

Por otro lado, Olona ha defendido que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, en la carta del cese "certifica la mentira" de apelar a la reestructuración de equipos. "Mintió de manera miserable cuando ha justificado ese cese en una supuesta filtración del coronel", ha apostillado sobre la destitución de Diego Pérez de los Cobos.

Grande-Marlaska ha advertido a Olona que había hecho "una imputación muy grave", recomendándole a la diputada que, como jurista, "tenga cuidado" con el uso de las expresiones que utiliza. Además, ha subrayado que él, por sus conocimientos como juez, sabe cuáles son las diferencias de competencias de cada Poder del Estado.

"No he hecho imputación de carácter penal a persona alguna porque no me corresponde y sería una temeridad; usted en cambio trae aquí falsedades, imputa y no pasa nada", ha comentado sobre la supuesta implicación directa en las filtraciones a los medios de Pérez de los Cobos, en cuya antigua Comandancia en Madrid se ha abierto una información reservada.