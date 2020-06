El biólogo que avistó al cocodrilo de Valladolid: "No puedo asegurar que fuera un cocodrilo, pero no era una nutria"

Sergio Castillo, el biólogo molecular que avistó al supuesto cocodrilo del Pisuerga hace unos días, comentó ayer martes a través de un audio que el animal que vio "Tenía una cabeza de entre 25 y 35 centímetros y era de color oscuro. No puedo asegurar que fuera un cocodrilo pero no era una nutria", relata El Norte de Castilla.

Estas declaraciones llegan tras conocerse la opinión de los rastreadores expertos que peinaban la zona, que no encontraron al animal y creen que el ejemplar que se busca podría ser realmente una nutria. Contrario a esta posición, el doctor Castillo, vecino de la urbanización Entrepinos, contó el encuentro de su familia con el reptil.

Según relata, él, su mujer y sus hijos se acercaron a la ribera del Pisuerga el pasado viernes a las 19:30 horas de la tarde. "En el cetro del lecho del río había un animal compatible con la morfología de un cocodrilo. Se movía de forma parsimoniosa", cuenta.

Más cebos y vigilancia

Pese a que se había anunciado ya la suspensión del dispositivo de búsqueda, las autoridades han decidido aumentar la presencia de cebos e intensificar la vigilancia sobre el río. Los expertos, como indica el diario castellano, lo justificaron con "Ante la bajada de las temperaturas que, según los expertos, hubiera podido producir un aletargamiento del animal, y por eso se ha decidido poner más cebos y vigilar el río y sus inmediaciones durante unos días más".

No hay que olvidar que una multitud de expertos están en desacuerdo con la opinión de los primeros investigadores que afirman que es factible la presencia del reptil. El herpetólogo Alessandro Alviani comentó que se podría tratar de un caimán, pero nunca de un cocodrilo del Nilo, mientras la responsable de comunicación del Zoo de Madrid, María José Luis, pedía tranquilidad y no alertar a la población hasta que no haya pruebas gráficas.