Navarra contabiliza un nuevo caso de Covid-19 y ningún fallecido en el último día

20M EP

Navarra ha registrado un nuevo caso de coronavirus en las últimas 24 horas y no contabiliza ningún fallecido nuevo, según los datos facilitados por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. Son ya once días consecutivos en los que la Comunidad foral no registra fallecidos por Covid-19.