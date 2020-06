Cultura.- La National Gallery adquireix 'El borracho', la seua primera obra de Joaquín Sorolla

20M EP

La National Gallery de Londres ha adquirit la seua primera obra de l'artista valencià Joaquín Sorolla (1863-1923). Es tracta de 'El borracho, Zarauz', una peça datada l'any 1910 que va visitar per primera vegada la capital anglesa el passat any, amb motiu de la gran exposició 'Sorolla: Spanish Master of Light'.