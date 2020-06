'Clean beauty', la nueva filosofía en la cosmética que potencia tu belleza natural

Muchas veces hemos escuchado el dicho "para presumir, hay que sufrir" por parte de las mujeres que conocemos. Desde hace siglos, las mujeres han recurrido a tratamientos tóxicos, peligrosos, e incluso letales, para alcanzar el ideal de belleza de cada época.

Por ejemplo, entre los siglos XVI y XVIII en Europa se tenía como creencia que las mujeres, cuanto más blanco tenían el rostro, más bellas eran. Por ello, las mujeres de clase alta, solían cubrir su piel con polvos blancos para tapar cualquier cicatriz de la viruela. El problema era que este cosmético se hacía con plomo, envenenando a quien lo llevase.

Por suerte, esta concepción está cambiando y cada vez son más las personas que prefieren recurrir a la clean beauty. Se trata de una nueva filosofía adaptada al mundo de la belleza, donde se demandan productos con ingredientes naturales y sin químicos perjudiciales como siliconas, parabenos, sulfatos, aceites minerales e incluso algunas fragancias.

Pese a lo que se pueda pensar, esta tendencia no busca huir de los químicos ni demonizarlos, solo opta por aquellos que sean respetuosos con la piel y con el medioambiente.

Por ejemplo, los parabenos son los responsables de que nuestro cabello se seque y estropee para eliminar completamente las siliconas, que buscan tapar (que no reparar) el daño causado por los parabenos, como una pesquedilla que se muerde la cola. En nuestra piel pueden causar reacciones alérgicas, enrojecimiento, inflamación, tirantez o sequedad.

Actualmente, solo se ha investigado el 20% de los 12.000 ingredientes que se utilizan en la cosmética, es decir, 2.400. Y de estos, 1.200 son tóxicos.

Por este motivo, el clean beauty está tan en auge. Se trata de productos eficaces y naturales que no dañan nuestra salud. Pero no solo eso, el dicho de "eres lo que comes" también se puede aplicar a este caso, ya que tu piel recibirá mucho mejor las vitaminas naturales de los aceites.

Conociendo esta problemática, muchas marcas han optado por llevar ingredientes 100% naturales o en una cantidad muy elevada sin dejar de lado la efectividad para lo que estén destinados.

Una de las marcas pioneras en este sentido en España es Cocunat, que lleva desde el 2013 apostando por una cosmética natural sin tóxicos que dañen nuestra salud. Además ayudan a sus consumidores a reconocer los ingredientes de sus productos.

A día de hoy, Cocunat es la única marca de cosmética vegana, sostenible y que puede garantizar que sus productos están 100% libre de cualquier sustancia tóxica. Formulan sus productos con un I+D de alta complejidad y su principal objetivo es crear productos innovadores con ingredientes que nadie más usa en el mercado y con resultados profesionales.

Su producto estrella es el sérum The Cure, compuesto por 21 aceites únicos 100% naturales Ilumina, revitaliza y nutre la piel con resultados visibles desde la primera aplicación, además de estimular la formación de colágeno y ácido hialurónico.

BYBI Beauty es otra de las marcas que apuestan al 100% por una cosmética natural, vegana y libre de tóxicos. Creada por las fundadoras de Clean Beauty Insiders, formulan productos limpios y eficaces, diseñados para optimizar la salud de nuestra piel, además de cuidar al planeta en el proceso.

Uno de sus productos estrella es el Babe Balm, perfecto para pieles secas o asperas que necesitan un plus de hidratación. Entre sus ingredientes se encuentra el hibisco, que le devolverá a la piel un aspecto jugoso y radiante. El aceite de monoi hará el aplicarlo toda una experiencia olfativa por su maravilloso aroma.

Identy Beauty ha ganado mucha fama en Instagram, y no es para menos. Además de tener una amplia línea de maquillaje, lo que más llama la atención son sus productos de skincare, entre ellos, su famoso limpiador facial y sus sérums.

El limpiador Rose Quartz Facial Cleanser es el perfecto aliado para todo tipo de pieles, ya que no reseca por su contenido en aloe vera, flor de loto, aceite de almendras, aceite de chía virgen y ácido hialurónico vegano. El resultado es una sensación mucho más agradables con la piel ya que no la tensan ni irrita y un acabado luminoso.

Uno de sus últimos productos que está causando sensación es el Radiant Glow Primer Serum para un rostro hidratado, suave y radiante. Aunque se puede usar también como prebase antes del maquillaje, lo cierto es que se puede utilizar por sí mismo, ya que deja el cutis luminoso y con mucha vitalidad, dando un efecto anti-fatiga.

Una marca parisina que no podemos dejar escapar es Roswe que, según ellos, es una colección de elementos esenciales para el cuidado de la piel a base de plantas, creada con una intención: darnos cuenta de la belleza de las personas y el planeta.

Las fundadoras se enfocaron en buscar de manera responsable los ingredientes más versátiles para ofrecer una alternativa más limpia, amigable con el planeta y los humanos. A través de ROWSE, ofrecen fórmulas y recetas a base de plantas que no son tóxicas, orgánicas y libres de crueldad.