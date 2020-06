Un experto en seguridad vial achaca el accidente del Alvia de Zamora a la contención del puente

Un experto en seguridad vial ha achacado el accidente que sufrió el pasado martes un tren Alvia en La Hiniesta (Zamora)a la deficiente contención del puente por el que cayó a la vía un vehículo todoterreno con el que chocó y descarriló.

El accidente, en el que falleció el conductor del vehículo y uno de los dos maquinistas, provocó heridas graves al otro y leves a seis de los 164 pasajeros del tren Ferrol-Madrid, se podía haber evitado con una contención adecuada, ha señalado a EFE el presidente de la Asociación Española de Seguridad Vial, Javier García Delgado.

Este experto, que desde hace doce años realiza auditorias de seguridad vial, ha declarado que una barrera de alta contención en el paso de la carretera sobre la vía del tren, que cuesta entre 6.000 y 8.000 euros, habría evitado que el vehículo cayera a la infraestructura ferroviaria.

García Delgado ha indicado que el vehículo todoterreno se salió primero por el lado derecho, chocó con la bionda, giró después al lado contrario, chocó con la bionda izquierda, saltó la valla de protección y cayó a la vía. Ha concluido que el vehículo no iba a velocidad excesiva y que la contención del paso elevado de la carretera sobre la vía no era suficiente para sostener el peso del todoterreno en un choque a no mucha velocidad como el que se produjo.

El presidente de la Asociación Española de Seguridad Vial ha aprovechado además para reclamar que en España se efectúen más auditorías de carreteras y las lleven a cabo expertos en la materia, ya que ello salvaría muchas vidas.