Arévalo comenta en 'El hormiguero' que sus casetes de chistes fueron "una estafa lamentable"

Tras hablar con Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, Pablo Motos conectó este jueves con el último invitado de la semana en El hormiguero, Paco Arévalo. El humorista charló con el presentador sobre el éxito de sus casetes de chistes y como su hija Nuria ha superado superar un cáncer de mama.

"Tengo una curiosidad y no sé si te la he preguntado alguna vez: ¿Tú tienes tus casetes de chistes?", quiso saber el presentador. Arévalo le contestó que "tengo la colección guardada, los discos de oro, los de platino... y la estafa que me hicieron porque no me pagaron por nada".

A continuación, el humorista se puso un tricornio de Guardia Civil porque "me voy a poner serio", comentó entre risas. "¿Cómo que no te pagaron nada? Si todo el mundo en España tenía una cinta de Arévalo", afirmó Motos.

"Me dijeron, después de la estafa, crearon otra marca conmigo y me hicieron vicepresidente. Como no fui a ninguna reunión porque no sabía lo que era eso y estaba trabajando, me volvieron a estafar", recordó el invitado.

Eso sí, los de la segunda le aseguraron que "si me hubieran pagado la primera vez, no tendría que haber trabajado nunca. Imagínate lo que es vender un millón de cintas, lo que sería de coste eso y lo que valían. Una estafa lamentable y una cosa más que tengo a mis espaldas".

El Monaguillo y Arévalo, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Motos reconoció que "tengo seis o siete cintas tuyas", mientras que El Monaguillo confesó entre risas que "le quitaba a escondidas a mi padre la casete de chistes verdes". Arévalo, por su parte, señaló que tenía guardadas "treinta y tantas" de la colección.

La lucha de su hija Nuria contra el cáncer

El humorista también habló de cómo está su hija tras superar un cáncer de mama: "Ya está bien. Ha sido como un milagro, la cogieron a tiempo, el primer día la hicieron las pruebas, el segundo una endoscopia y a la semana estaba con la quimio".

"Ha estado tres meses de sesiones. La operaron con éxito hace dos semanas y el cirujano nos dijo que estaba limpia. Ahora vamos todas las semanas a radioterapia", comentó Arévalo.

Y añadió que "estamos muy animados porque lo hemos pasado muy mal. Quiero agradecer a la gente que se ha preocupado por la salud de mi hija porque me han dado mucha fuerza. Pasar el confinamiento así... Pero no quiero hablar de tristeza".

Arévalo realizó una petición: "Que las mujeres se hagan pruebas, mamografías, que el cáncer, cogido a tiempo, se cura y el ejemplo es mi hija y muchas más. Es un mensaje que quiero dar", concluyó.