Cristina Pedroche, en 'El hormiguero': "He tenido coronavirus, pero ni me he enterado"

El hormiguero cerró la semana este jueves hablando con una de sus colaboradoras, Cristina Pedroche, y su pareja, Dabiz Muñoz. Ambos comentaron con Pablo Motos y su equipo como han pasado la cuarentena: "Desde que nos conocemos, no habíamos pasado tanto tiempo juntos", afirmó el cocinero.

El presentador destacó que "habéis pasado los dos el coronavirus si mi información es buena". Pedroche le contesto que "lo cogió primero Dabiz y yo no pensaba que lo tenía ni nada, pero claro, viviendo con él, era raro que no me contagiara".

"Cuando me hicieron las pruebas para volver a trabajar di que tenía anticuerpos, es decir, que ya lo había pasado, pero no me he enterado de nada", afirmó la colaboradora del programa. "¿Eres asintomática? La mejor de las suertes dentro de esta historia", señaló el presentador.

Motos comentó que el cocinero perdió el gusto y el olfato durante la enfermedad: "Me tiré casi un mes sin ellos, date cuenta de lo que es eso para mí". El presentador comentó que "para un cocinero perder eso es como si te quitaran los brazos".

Muñoz admitió que "encima de cocinero soy un glotón y lo pasé muy mal porque tenía que hacer la comida en casa para Cristina y para mí de oído". Pedroche añadió que "me decía que probara los platos para ponerle más o menos sal".

El presentador comentó que su colaboradora tiene mucho respeto al desconfinamiento, algo que contestó afirmativamente su invitada ya que "quiero que la gente vaya poco a poco y que hagamos lo que nos digan, no hay prisa. Todos tenemos muchas ganas volver a la nueva normalidad, pero si no puedo cambiar de comunidad, aunque me joda, no lo haré hasta que me dejen".

Otro de los puntos que destacó Motos fue la convivencia entre ambos durante el confinamiento, algo que ha llevado a muchas parejas al límite, pero a la colaboradora y al cocinero, no, y se mostraron muy felices del tiempo que han pasado juntos estos meses.

"Siempre quería estar más tiempo con él. Para mí es la mezcla perfecta, tengo al mejor marido y al mejor cocinero. He estado genial, él a lo mejor no tanto", comentó la madrileña mostrando su felicidad.

"Dabiz, te veo muy quieto", comentó el presentador. "Es que solamente habla ella, soy el acompañante de Cristina Pedroche. Escucho, miro y sonrío", admitió Muñoz. "Pero habréis tenido encontronazos, todos los hemos tenido", señaló Motos. "La verdad es que no", respondió el cocinero.

"Desde que conocí a Cristina hace seis años, ninguno de los dos habíamos parado. Salvo las vacaciones de verano, que a lo mejor eran dos semanas y media, no habíamos tenido tanto tiempo para estar juntos", comentó Muñoz.

"Este confinamiento me ha servido para parar un poco, pasar más tiempo con Cristina, divertirme mucho y pensar. No hemos tenido ningún encontronazo en todos estos meses", señaló el cocinero.