Cinc policies ferits i 11 detinguts en una baralla per a controlar la venda de drogues al barri de Requena, a Alacant

Als detinguts se'ls imputa els presumptes delictes de robatori amb violència, lesions emprant arma blanca i atemptat als agents de l'autoritat i la investigació continua oberta per a la localització d'altres autors que van participar en la baralla.

Els fets es van iniciar en la matinada del passat 23 de maig quan una persona va recriminar a uns vianants el tirar pedres contra la finestra del seu domicili i va tractar de gravar amb el seu mòbil per a guardar imatges de l'ocorregut. Per açò, els arrestats li van propinar una palissa i li van arrabassar amb violència el telèfon.

Aquesta persona va denunciar els fets i agents de la Comissaria del districte Nord va poder identificar els presumptes autors de la palissa. Un dispositiu especial, amb la col·laboració del Grup Operatiu de Resposta (GOR) i el grup de motos de la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR), va detindre els culpables assegurant el lloc i per a evitar accions i represàlies.

No obstant açò, alhora que s'estaven practicant les detencions, i a escassos metres del lloc, el Centre d'Intel·ligència de Comandament Control i Coordinació comunicava que una persona va cridar al 091 per a informar que s'acabava de produir un apunyalament i que mantenia visió directa de l'agressor.

Per açò, part dels agents que es trobaven en l'operatiu inicial, van acudir i van detindre l'agressor i la víctima en el pis del primer i es va assistir el segon per arma blanca.

Com a conseqüència d'aquesta actuació es va comprovar que en l'interior de la vivenda hi havia una plantació de marihuana amb al voltant de 150 plantes i va ser detinguda també l'esposa de l'agressor per tràfic d'estupefaents.

AJUST DE COMPTES

L'origen de la baralla, segons les primeres investigacions, podria deure's a un possible ajust de comptes entre dos clans del barri pel control de la venda de droga, motiu pel qual en el moment de la intervenció, es van congregar en la via pública una multitud de veïns que reclamaven la seua pròpia justícia i es va generar un clima de tensió en el qual la multitud animava a agredir els policies fins i tot amb amenaces de mort.

La Policia va haver de demanar més reforços i emprar la força indispensable amb material antidisturbis per a protegir als detinguts, als vianants que es trobaven en el carrer i per a defendre's de les agressions que rebien.

Els agents van intervenir gran quantitat de material contundent amb el qual van amenaçar i van agredir els policies. L'actuació es va saldar amb cinc policies ferits i la detenció de dos persones pel presumpte delicte d'atemptat a l'autoritat.