Omar Montes, en 'El intermedio': "Pagaría por dar las Campanadas con Berto Romero"

Omar Montes fue el protagonista de este martes en El intermedio con la entrevista que le hizo Thais Villas en el programa de La Sexta para destacar su labor social durante la pandemia.

Y es que el ganador de Supervivientes 2019 se ha dedicado a repartir comida entre sus vecinos del madrileño barrio de Pan Bendito, ayudando a los más necesitados: "¿Cómo se te ocurre a ti esta iniciativa?", le preguntó la periodista.

"Había una familia que necesitaba productos de limpieza y por ahí empecé. Me hizo gracia el decir que podía ayudar a gente en vez de estar en casa vagueando viendo series, que ya estaba harto porque me había visto todas las de Netflix", afirmó.

"Y pensé, vamos a ayudar un poco que siempre es bonito. Fui de boca en boca y me empezaron a llamar familias cercanas, por Instagram... tengo muy buenos ayudantes que, sin ellos, no podría hacer esta labor", señaló Montes.

Villas quiso saber si conocía la cifra de la gente a la que había ayudado. El cantante dudó y solo pudo decir que "muchas, cientos de personas. Llevo varios meses atendiendo a diez familias diarias... al final es mucha gente".

Pero aparte de ayudar a todas esas personas, Montes comentó como había llevado el confinamiento: "He estado componiendo canciones nuevas y he ganado un montón de discos de platino. Como la gente no salía de casa, no paraba de escuchar mis canciones". Y con tanto premio "me creo Julio Iglesias", afirmó sonriendo.

Villas también destacó que el cantante había comentado en alguna entrevista que le habría gustado pasar el confinamiento con el actor Berto Romero o con la presentadora Susanna Griso.

"Berto me encanta, y me gustaría dar las Campanadas con él. Lo voy a proponer porque hasta pagaría por hacerlo", admitió. Respecto a la conductora de Espejo Público, Montes señaló que "me parece una mujer súper atractiva, me encanta su trabajo, como se expresa... es increíble".