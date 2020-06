Coronavirus.- Mercadona duplica les vendes dels sabons de mans

L'assortiment, compost per 15 productes diferents amb diferents textures com líquida, mousse o en pastilla, està disponible en tota la cadena. Els fabricants han reforçat la producció d'aquests productes i "han pres les mesures necessàries per a garantir el seu proveïment, com ampliar la capacitat de bufat i envasament", destaca l'empresa valenciana en un comunicat.

Entre aquests, destaca el Proveïdor Totaler Laboratoris Maverick per elaborar els sabons líquids en les seues instal·lacions d'Ulldecona (Tarragona), o Nestí Dante a Itàlia per fabricar els sabons en pastilla.