El marido de Susanna Griso se fijó en ella en un karaoke: "Me enamoré, incluso escuchándote cantar 'Juntos'"

El programa Espejo público entrevista cada día a última hora de la mañana a diferentes personajes públicos para conocer cómo están llevando estos meses de cuarentena. Este martes ha sido el turno de la cantantePaloma San Basilio, quien ha generado un gran interés entre los colaboradores, ya que algunas de sus canciones han sido muy escuchadas durante el estado de alarma.

Su tema Juntos o su versión de Resistiré han sido dos de las canciones más escuchadas desde los balcones de toda España. La presentadora del magazine, Susanna Griso, ha confesado que guarda un emotivo recuerdo de esta canción y que tiene que ver con el inicio de la relación con su marido.

El matrimonio se conoció cuando trabajan juntos en Cataluña Ràdio y, al parecer, los compañeros de emisora iba a celebrar algunos días a un pequeño local en el que había un karaoke. Según ha contado la periodista, su marido, Carles Torras, siempre explica que se enamoró de ella en una de estas celebraciones.

"Me enamoré, incluso escuchándote cantar Juntos", ha dicho Griso, reproduciendo las palabras de su marido, para contar a su invitada que ese día cantaron uno de sus temas más conocidos. La periodista ha bromeado con no entender el encanto que encontró su esposo en ese momento, ya que no se le da bien cantar.

La cantante ha sonreído y ha explicado que este tema es sencillo que "cualquiera puede cantar". "No es verdad, te lo digo yo", ha bromeado la conductora del programa, riéndose con el resto de sus compañeros. Diego Revuelta, colaborador del programa, ha desvelado que Griso no había contado nunca esta anécdota al equipo.