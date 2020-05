El Sergas ve "lógico" que la sanidad privada gallega reclame al Ministerio compensaciones por la COVID-19

Al ser preguntado por lo que le correspondería al negocio de la sanidad en Galicia como compensación por el gasto generado en esta crisis sanitaria, el conselleiro ha respondido en una entrevista en la Radio Galega este sábado, recogida por Europa Press, que "lo lógico es que se dirijan al Ministerio de Sanidad para ver que pueden hacer por ahí".

A pesar de que Vázquez Almuiña ha reconocido que no se puede hablar estrictamente de gasto, "por el número de casos que tuvieron no fue muy alto", sí que cree que "estuvieron a disposición del mando único", es decir, del Gobierno central. En este sentido, apunta a que puedan ser compensados por el Estado porque al ser necesaria la disponibilidad "no podían ir a ERTE".

Ha asegurado que desde su Consellería se han comprometido a "cumplir con los contratos anuales que tenemos para recuperar la actividad y dar respuestas a las necesidades de los gallegos".

Asimismo, también ha señalado que "el coste de la pandemia" en la Comunidad supera los 100 millones de euros, ya que "esto no ha acabado" sino que Galicia se encuentra en "un proceso de valle" y hay cosas "que han llegado para quedarse".

Lo ha ejemplificado con "los sistemas de protección, los reactivos para diagnóstico o los sistemas de vigilancia" que suponen un coste añadido y que permanecerán en la Comunidad como "una inversión de mas de 100 millones de euros".