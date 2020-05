Cs de Bollullos avisa de "inseguridad" por la ocupación de casas y pide información de las detenciones

Gallego ha registrado un escrito en el Ayuntamiento en el que pide información sobre "las detenciones relacionadas con este asunto", así como que se tomen medidas tales como "agilizar los cortes de suministros y el bloqueo de puertas y ventanas de las viviendas vacías para evitar que se repitan las ocupaciones".

El concejal de Cs ha pedido al Ayuntamiento que informe a los propietarios de las viviendas vacías, en la mayoría de los casos bancos e inmobiliarias, "para comprometer sus responsabilidades" y que "instalen puertas antiokupas, pongan vigilancia 24 horas o un vallado de seguridad".

Asimismo, Gallego ha exigido a la Delegación de Asuntos Sociales que cese los empadronamientos cuando no se pueda acreditar la propiedad del inmueble o no se pueda demostrar que se trata de su residencia habitual, puesto que, "según han explicado los vecinos, la intención de los okupas es conseguir el empadronamiento al que falsamente creen tener derecho". No obstante, en su escrito, Ciudadanos ha solicitado "información sobre los posibles casos de necesidad social real en esta zona concreta y se estudie las medidas sociales para estas familias dentro de la legalidad".