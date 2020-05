Coronavirus.- Oltra, sobre les querelles per falta de material: "El dret tampoc es pot apartar de la realitat"

Açò sí, ha augurat que aquests processos "tindran el mateix recorregut que els de posar a disposició immediata el material". "Al final, el dret tampoc es pot apartar de la realitat", ha manifestat als periodistes després del ple del Consell.

"Demanem perdó per no anticipar-nos massa o no saber la gravetat i l'impacte d'aquest maleït virus", ha emfatitzat, una cosa que "està reconeguda i que no canvia la realitat: no hi havia material i hi havia desproveïment".

Oltra ha remarcat que és un problema que va patir tant la Comunitat Valenciana com la resta d'autonomies i països a l'inici de la pandèmia, una cosa que ha relacionat amb la dependència del material exterior per la deslocalització de producció en les últimes dècades.

Per açò ha posat en valor que la Comunitat Valenciana va ser "la primera autonomia a començar a proveir amb un esforç grandíssim de moltes empreses que s'han reinventat perquè no falte material". "És el dinamisme que ens fa més autònoms i no haver de dependre d'altres països", ha asseverat.

Però, sobretot, per a "que en les pròximes setmanes i mesos eixe material no torne a faltar". "A partir d'ací, cadascú farà les valoracions que haja de fer", ha resolt la també consellera de Polítiques Inclusives.